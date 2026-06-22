Javier Milei celebró el triunfo de Argentina y destacó a Lionel Messi: "La alegría no tiene ni tendrá fin"

El presidente Javier Milei reaccionó en redes sociales tras la victoria de la Selección argentina por 2 a 0 frente a Austria en el Mundial 2026.

El mandatario se sumó a los festejos por el triunfo argentino.

La Selección Argentina volvió a demostrar su jerarquía en el Mundial 2026 al vencer este lunes por 2 a 0 a Austria y asegurarse de manera anticipada el liderazgo del Grupo J. Tras el triunfo, el presidente Javier Milei se sumó a los festejos y publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la actuación de Lionel Messi y el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Apenas finalizó el encuentro disputado en Dallas, el mandatario expresó su entusiasmo con una publicación en la red social X. "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!" , escribió Milei, reflejando la euforia de millones de hinchas que siguieron el partido.

El Presidente también dedicó un párrafo especial a Messi, autor de los dos goles que le dieron la victoria a la Albiceleste. " Messi máximo goleador de la historia de los mundiales" , resaltó en su mensaje.

Finalmente, Milei cerró su publicación con una frase que rápidamente se viralizó entre los usuarios: "La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin".

mundial 2026 argentina austria sergio dovio (3)

Argentina derrotó a Austria y aseguró el primer puesto del Grupo J

La victoria frente a Austria significó mucho más que tres puntos para la Selección argentina. Con este resultado, el conjunto de Scaloni se aseguró el primer lugar del Grupo J cuando todavía resta una fecha para el cierre de la fase inicial.

El equipo nacional volvió a mostrar solidez defensiva y eficacia ofensiva, con un Messi decisivo en los momentos clave del encuentro. Gracias al doblete del capitán, Argentina sumó una nueva victoria y ratificó su condición de favorita para avanzar en el certamen.

La clasificación a los 16avos de final ya estaba encaminada, pero el triunfo terminó de garantizar el liderazgo de la zona y una posición favorable de cara a la etapa eliminatoria.

Embed VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin. — Javier Milei (@JMilei) June 22, 2026

Quién podría ser el rival de Argentina en los 16avos de final

Con el primer puesto asegurado, Argentina enfrentará al segundo clasificado del Grupo H en la próxima instancia del Mundial 2026.

A falta de una jornada para definir esa zona, los posibles rivales son España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. La resolución llegará el próximo 26 de junio, cuando se disputen los encuentros entre Uruguay y España, y Cabo Verde frente a Arabia Saudita.

Una vez definidos esos cruces, la Albiceleste conocerá a su adversario en los 16avos de final.

mundial 2026 argentina austria sergio dovio (16) Fotos: Sergio Dovio para LMN

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

Antes de afrontar la fase eliminatoria, Argentina deberá completar su participación en la fase de grupos ante Jordania. Ese encuentro se disputará el 27 de junio y podría servir para que Scaloni rote jugadores y preserve a algunas de sus figuras.

Luego llegará el compromiso por los 16avos de final, programado para el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.