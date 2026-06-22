Javier Milei celebró el triunfo de Argentina y destacó a Lionel Messi: "La alegría no tiene ni tendrá fin"
El presidente Javier Milei reaccionó en redes sociales tras la victoria de la Selección argentina por 2 a 0 frente a Austria en el Mundial 2026.
La Selección Argentina volvió a demostrar su jerarquía en el Mundial 2026 al vencer este lunes por 2 a 0 a Austria y asegurarse de manera anticipada el liderazgo del Grupo J. Tras el triunfo, el presidente Javier Milei se sumó a los festejos y publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la actuación de Lionel Messi y el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Apenas finalizó el encuentro disputado en Dallas, el mandatario expresó su entusiasmo con una publicación en la red social X. "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!", escribió Milei, reflejando la euforia de millones de hinchas que siguieron el partido.
El Presidente también dedicó un párrafo especial a Messi, autor de los dos goles que le dieron la victoria a la Albiceleste. "Messi máximo goleador de la historia de los mundiales", resaltó en su mensaje.
Finalmente, Milei cerró su publicación con una frase que rápidamente se viralizó entre los usuarios: "La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin".
Argentina derrotó a Austria y aseguró el primer puesto del Grupo J
La victoria frente a Austria significó mucho más que tres puntos para la Selección argentina. Con este resultado, el conjunto de Scaloni se aseguró el primer lugar del Grupo J cuando todavía resta una fecha para el cierre de la fase inicial.
El equipo nacional volvió a mostrar solidez defensiva y eficacia ofensiva, con un Messi decisivo en los momentos clave del encuentro. Gracias al doblete del capitán, Argentina sumó una nueva victoria y ratificó su condición de favorita para avanzar en el certamen.
La clasificación a los 16avos de final ya estaba encaminada, pero el triunfo terminó de garantizar el liderazgo de la zona y una posición favorable de cara a la etapa eliminatoria.
Quién podría ser el rival de Argentina en los 16avos de final
Con el primer puesto asegurado, Argentina enfrentará al segundo clasificado del Grupo H en la próxima instancia del Mundial 2026.
A falta de una jornada para definir esa zona, los posibles rivales son España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. La resolución llegará el próximo 26 de junio, cuando se disputen los encuentros entre Uruguay y España, y Cabo Verde frente a Arabia Saudita.
Una vez definidos esos cruces, la Albiceleste conocerá a su adversario en los 16avos de final.
Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina
Antes de afrontar la fase eliminatoria, Argentina deberá completar su participación en la fase de grupos ante Jordania. Ese encuentro se disputará el 27 de junio y podría servir para que Scaloni rote jugadores y preserve a algunas de sus figuras.
Luego llegará el compromiso por los 16avos de final, programado para el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
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