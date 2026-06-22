Hallaron una avioneta abandonada en Santa Fe y analizan una posible conexión con el narcotráfico

La aeronave, sin matrícula visible apareció en una zona rural. Algunos testigos señalaron la presencia de dos vehículos en el lugar.

La avioneta fue hallada en un campo de una localidad del departamento San Justo, en la provincia de Santa Fe.

Una avioneta abandonada y sin identificación visible fue encontrada este fin de semana en un campo del departamento San Justo, en Santa Fe , y desató una investigación para determinar si fue utilizada en operaciones vinculadas al narcotráfico .

El hallazgo fue reportado por vecinos de la zona, mientras que testigos aseguraron haber observado movimientos de vehículos cerca de la aeronave antes de la llegada de las autoridades que realizaron el operativo.

La aeronave, identificada como una Cessna Centurión 210 de color beige con franjas marrones, fue encontrada cerca del cruce de las rutas provinciales 62 y 82-S , entre las localidades de Cayastá y Cayastacito .

La prensa local informó que, al momento del arribo de los investigadores, no había ocupantes ni personas en las inmediaciones.

La Justicia ordenó el allanamiento y requisa del predio rural. El personal especializado llevó adelante peritajes fotográficos, levantamiento de rastros y búsqueda de huellas en el lugar, al mismo tiempo que una brigada de canes inspeccionó el interior y el exterior de la aeronave en busca de estupefacientes. Los primeros controles arrojaron resultados negativos, aunque se espera el resto de los resultados de la inspección.

La avioneta fue hallada en un campo entre las localidades de Cayastá y Cayastacito.

En paralelo, los investigadores relevaron cámaras de seguridad públicas y privadas de distintas localidades de la región con el objetivo de reconstruir los movimientos previos al hallazgo. La aeronave permanece secuestrada y bajo custodia policial en el lugar donde fue encontrada, mientras la Justicia Federal continúa ordenando pericias sobre el vehículo.

Detuvieron a dos hombres vinculados con una avioneta narco

En el marco de la investigación por el ingreso de 321 kilogramos de cocaína a bordo de un Cessna 210 con matrícula falsa que aterrizó a comienzos de mayo en una pista clandestina de Villa Eloísa, Gendarmería detuvo a los hermanos Santiago y Juan Cruz Borras en un operativo en Funes.

Ambos tenían pedido de captura y previamente habían sido buscados en domicilios de Roldán y Melincué. Los encontraron a partir de la información analizada por el fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Matías Scilabra, junto al Ministerio de Seguridad provincial. En el mismo domicilio de Funes fue detenida la pareja de uno de ellos, por presunto encubrimiento durante el período en que estaban prófugos.

En simultáneo, un tercer allanamiento en Roldán —a cargo de los fiscales federales Franco Benetti y Santiago Alberdi— resultó en la detención de Héctor Agustín S. (34), a quien le encontraron 800 gramos de marihuana, un chaleco balístico de Fabricaciones Militares y un teléfono celular, el cual fue enviado a peritar.

Avioneta repleta de cocaína en Santa Fe

Para Santiago Borras, esta es la segunda causa federal por narcotráfico. Fue condenado a cuatro años de prisión por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario por un hecho de marzo de 2014, cuando a los 23 años lo interceptaron en un control de Gendarmería en la ruta 33, a la altura de Venado Tuerto, con más de dos kilos de marihuana en el baúl de su vehículo. La investigación actual también estableció vínculos de los Borras con la barra brava de Rosario Central y la presunta banda conocida como Los Menores.

Mientras que el otro convivía con su madre y su abuela, de 63 y 88 años de edad, respectivamente, y recibía cotidianamente a sus hijos, de 15 y 10 años de edad. Había sido condenado en agosto de 2019 por transportar 2,1 kilogramos de marihuana en la provincia de Santa Fe.

El caso tiene antecedentes que se remontan al 11 de noviembre de 2025, cuando otro Cessna 210 fue hallado accidentado en un camino rural de Arequito, con unos 60 kilos de cocaína a bordo —presumiblemente el remanente de una carga mayor ya retirada. La investigación determinó que ese cargamento también pertenecía a la organización de los hermanos.