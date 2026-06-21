El ladrón de botellas de vodka en Centenario lo hizo de nuevo: esta vez en una panadería

En pleno almuerzo del Día del Padre, un hecho rompió la tranquilidad del barrio Sarmiento. Rápido accionar de la Policía, que se movió hasta el comercio.

El domingo, en pleno Día del Padre , Centenario vivió una tarde inusualmente tranquila: las calles del barrio Sarmiento estaban casi desiertas, con buena parte de las familias reunidas en sus casas para festejar la fecha. Sin embargo, ese clima de calma se vio interrumpido alrededor de las 14 horas, cuando un hombre vinculado al ambiente delictivo ingresó a una panadería ubicada en la esquina de Honduras y Santo Domingo.

Según las primeras informaciones recogidas en el lugar, y consignadas por el portal Centenario Digital, el sujeto intentó llevarse una bebida alcohólica sin pagar, aparentemente, según el relato de vecinos, "una botella de vodka".

El intento de robo fue advertido por el personal del comercio, y en ese momento el hombre cambió de actitud: de la actitud disimulada pasó a la agresividad, lo que obligó a dar aviso inmediato a la Policía.

Calle Honduras Centenario Comercios y policías en la calle Honduras de Centenario. Centenario Digital

Desde la Comisaría N°52 se activó un operativo rápido. Los primeros en llegar fueron efectivos que patrullaban a pie y en bicicleta por la zona, quienes intentaron controlar la situación. Sin embargo, el sujeto no modificó su comportamiento violento, por lo que debieron reducirlo físicamente para lograr demorarlo.

Robo en una panadería de Centenario: rápido accionar de la Policía

No es la primera vez que este hombre protagoniza un episodio similar porque meses atrás había intentado robar botellas de cerveza y vodka en un comercio de calle Perú, en otro hecho con características casi idénticas.

Minutos después del confuso episodio, al lugar se sumaron efectivos de la Motorizada y otros móviles policiales, lo que generó un inesperado despliegue de patrulleros en una zona que, por la fecha y el viento que soplaba esa tarde, permanecía prácticamente vacía. Los pocos vecinos que circulaban por Honduras se sorprendieron al ver la cantidad de personal policial reunido en un sector habitualmente tranquilo durante los fines de semana largos y feriados.

El intento de robo fue advertido por el personal del comercio, y en ese momento el hombre cambió de actitud: de la actitud disimulada pasó a la agresividad, lo que obligó a dar aviso inmediato a la Policía.

El hombre quedó demorado y a disposición de la Justicia, mientras se espera la calificación legal que le corresponderá por este nuevo hecho.

Chocó un poste de luz y lo agredieron

Este sábado por la madrugada, un brutal choque ocurrió en Centenario, cuando un borracho al volante impactó contra un poste de luz y derivó en su caída. El siniestro despertó a varias familias, que luego lo agredieron a golpes.

El episodio ocurrió en la calle Santa Teresa de Jesús, entre Estados Unidos y Guatemala, alrededor de las 3:30 horas. El auto era un Renault Fluence, que conducía a la altura de la Manza 425 por un hombre de 35 años de edad.

Casco Viejo policía Centenario

El estruendo que generó este choque despertó a varias familias del barrio, quienes decidieron salir a ver qué ocurría en el lugar. Por causas que aún se investigan, el hombre que circulaba hacia el oeste provocó la caída de la línea eléctrica.

Aunque el conductor resultó ileso en el siniestro, minutos después vecinos del sector llegaron y lo agredieron a golpes en la cabeza provocándole un corte en el cuero cabelludo. A raíz de los golpes recibidos, el hombre fue trasladado al hospital Natalio Burd.