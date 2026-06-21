Horóscopo del domingo 21 de junio: las predicciones signo por signo

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Este domingo 21 de junio, Día del Padre en Argentina, el horóscopo revela una energía especial para los doce signos del zodíaco . Según las predicciones, la jornada se perfila ideal para los encuentros familiares, las charlas distendidas y las actividades lúdicas que permitan bajar el nivel de tensión acumulado durante la semana.

El clima astral invita a la relajación, a dejar de lado las responsabilidades de la semana, priorizando la diversión, la flexibilidad y los vínculos que nos hacen bien.

A continuación, un repaso signo por signo con las claves en amor , dinero , trabajo y energía personal para aprovechar mejor este día.

Horóscopo del domingo 21 de junio

Aries (21 de marzo – 19 de abril).

Si vas a salir, mídete un buen tanto con la lana y los tragos para que a mitad de semana no andes rascándole a las piedras por andar de espléndido con gente que ni te lo agradece. En el amor, bájale dos rayitas a tus reclamos; si traes humor de perros por el trabajo, mejor quédate solo un rato. Ojo, que viene una propuesta para un negocio chico que te conviene checar.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Ya sácate de la cabeza los problemas de la chamba y deja de darle vueltas al asunto en tu cuarto; usa el fin de semana para que tu mente descanse y no te enfermes de puro estrés de gratis. Te va a caer de sorpresa un mensaje de alguien del pasado; tú sabrás si le abres la puerta o de plano la dejas bien cerrada. Mantente bien hidratado.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio).

Te vas a enterar de una mentira de alguien que según era tu amigo del alma; dolerá la traición, pero agradece que se te abran los ojos a tiempo. Te llegará un depósito inesperado de un dinero que ya dabas por perdido, así que úsalo chido para pagar deudas. En el amor, ponte bien guapo o guapa porque vas a jalar muchas miradas.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Bájale al drama con la familia y no te metas en broncas que ni te corresponden; que cada quien se haga cargo de sus cosas. Te urge un cambio de aires, así que organiza una salida cortita o vete a caminar a un parque para despejar la mente. En la noche, un amigo muy querido te buscará para soltarte un secreto bastante pesado.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Traes el orgullo muy arriba y por andar de soberbio podrías alejar a alguien que de verdad te quiere por una discusión bien boba; bájale tres rayitas a tu ego. Vienen buenas oportunidades para conectar con personas que te darán un empujón en tus proyectos independientes. Si haces ejercicio, cuida mucho tus rodillas.

Horóscopo. Frío

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Deja de planear cada minuto de tu descanso como si fuera una junta de la oficina; relájate un buen rato y deja que la vida te sorprenda, te hace falta fluir. Un dinerito extra que tenías guardado te va a servir para darte un gustito que te venías negando. En el amor, recuerda que la confianza se gana con hechos, no con puras promesas falsas.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Es un momento excelente para el romance y la conquista; si estás soltero, no te quedes encerrado y sal a dar la vuelta porque la energía del amor te anda rondando muy de cerca. No dejes que los comentarios mala onda de gente frustrada te quiten la sonrisa. Te llegará una llamada de un familiar lejano con una noticia muy bonita.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Traes el sexto sentido bien afilado; si sientes una vibra extraña al llegar a un lugar o platicar con alguien, hazle caso a tu intuición y muévete de ahí de volada. Un gasto imprevisto con la casa o el carro te va a mover un poco el presupuesto del fin de semana, pero nada que no resuelvas rápido. Duerme tus horas completas para andar al cien.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Te va a caer una invitación de última hora para una fiesta o reunión y la vas a pasar increíble, así que déjate de pretextos flojos y lánzate a divertir. En el amor, ya deja de mendigar la atención de quien ya te demostró que no tiene tiempo para ti; valórate un poquito más, mijo/a. Un golpe de suerte te sorprenderá con una excelente noticia.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Por fin tienes tiempo de descansar de la friega de la rutina laboral, así que aprovecha para consentirte con tu comida favorita o quedarte en la cama viendo tu serie preferida. No le cuentes tus planes a cualquiera porque las envidias andan muy despiertas ahorita. Recibirás un mensaje especial que te sacará una buena sonrisa.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

No trates de encajar a la fuerza en círculos sociales donde tienes que aparentar algo que no eres; tu esencia es única y al que no le guste tu brillo, que le llegue por donde vino. Traes una racha de mucha creatividad, aprovéchala para planear ese proyecto independiente que traes en mente. Cuida tu alimentación y evita los excesos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Ya deja de cargar con culpas del pasado que no te tocan; lo que hiciste antes fue lo mejor que pudiste con la madurez que tenías en ese entonces. Dedica el tiempo a conectar contigo mismo, a meditar o a pasar el rato con tus mascotas en casa. Se nota un cambio positivo en tus relaciones porque ya aprendiste a poner límites firmes.. Para Tauro, la consigna será disfrutar de los sentidos sin complicarse. Una buena comida en un ambiente relajado puede convertirse en el plan perfecto. En las relaciones, se valorará especialmente la calma y la honestidad directa, con espacio para mostrarse tal cual uno es. En materia económica, el día favorece revisar los gastos del fin de semana y organizar el presupuesto de los próximos días para recuperar sensación de orden y seguridad.