Crimen del barrio Confluencia: detuvieron a un adolescente por el asesinato

Este viernes por la noche un brutal asesinato conmocionó al barrio neuquino. Qué se sabe hasta el momento del caso y la muerte del menor.

Un violento asesinato ocurrió este viernes por la noche en el barrio Confluencia de Neuquén Capital. El hecho tuvo lugar en inmediaciones de las calles Lago Epulafquen y Monte Hermoso y, según pudo confirmar LMNeuquén , un adolescente se encontraba en la puerta de su vivienda cuando fue acribillado a tiros .

El crimen ocurrió alrededor de las 21:30 horas y ocurrió cuando el joven identificado como Francisco, de 16 años de edad, estaba por entrar a su hogar. En las últimas horas desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que un adolescente de la misma edad de la víctima fue detenido como por orden de la fiscalía de Delitos Juveniles.

Un vecino del lugar reveló que el joven recibió disparos en la cabeza y en el pecho , presuntamente efectuados con un arma calibre 9 milímetros. Por el momento, la Policía de Neuquén no brindó información oficial sobre este hecho y otros episodios registrados durante la misma noche.

Desde Fiscalía confirmaron que un disparo en la cabeza fue lo que terminó con la vida de Francisco y este lunes se le realizará la formulación de cargos al joven detenido.

muerte adolescente barrio confluencia Los móviles en el barrio Confluencia.

Tanto en la casa de Sara, tía del menor, como en la vivienda donde residía Francisco, se hicieron allanamientos en las últimas horas, en las que se secuestraron elementos de revelancia para la investigación y determinar qué ocurrió.

"Mi sobrino no era malo"

Aunque en un primer momento trascendió que se trató de un enfrentamiento entre bandas, Sara -la tía de Francisco- reveló que detrás de este crimen hay un largo historial de conflicto entre familias.

Según reveló a LMNeuquén, hace cinco años atrás aproximadamente "un pariente mio mató a una persona de la otra familia y de ahí viene todo, y arrastró a toda mi familia. Está presa esta persona, está pagando por el crimen que comentió".

Previo al asesinato de Francisco, toda la familia había participado del juramento a la bandera de la nieta de Sara. Tras el acto, todos -inclusive el joven asesinado- fueron a comer un asado a su casa. "Él estuvo acá, comieron y después se fueron y ahi fue lo que le pasó", sostuvo.

"Mi sobrino no era malo, siempre trataba de calmar las cosas en la casa de mi cuñada", recordó sobre cómo era Francisco.

Este violento asesinato era algo que tarde o temprano que lamentablemente podría haber ocurrido. La madre del menor venía denunciando hace tiempo balaceras contra su casa, por lo que ella y su familia tampoco podían salir de su vivienda o circular libremente en el barrio. En los últimos días, la violencia incrementó considerablemente y terminó con la muerte de Francisco.