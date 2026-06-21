Conmoción en el barrio Confluencia: acribillaron a un adolescente en la puerta de su casa

Un violento episodio se vivió este sábado por la noche en Confluencia. La víctima se encontraba frente a su vivienda cuando fue alcanzada por varios disparos.

Un violento asesinato ocurrió este viernes por la noche en el barrio Confluencia de Neuquén Capital. El hecho tuvo lugar en inmediaciones de las calles Lago Epulafquen y Monte Hermoso y, según pudo confirmar LMNeuquén , un adolescente se encontraba en la puerta de su vivienda cuando fue acribillado a tiros.

Un vecino del lugar reveló que el joven recibió disparos en la cabeza y en el pecho , presuntamente efectuados con un arma calibre 9 milímetros. Por el momento, la Policía de Neuquén no brindó información oficial sobre este hecho y otros episodios registrados durante la misma noche.

Según trascendió, tras el asesinato se registró una balacera y piedrazos contra la casa de Sara, la tía del menor de edad. El joven fue identificado como Francisco, de 16 años de edad , confirmó su tía a este medio.

El crimen ocurrió alrededor de las 21:30 horas y ocurrió cuando Francisco estaba por entrar a su hogar. Hasta el día de hoy, el cuerpo del menor fue sometido a una autopsia y todavía no fue entregado a su familia.

muerte adolescente barrio confluencia (3)

El conflicto que desencadenó el asesinato del joven

Aunque en un primer momento trascendió que se trató de un enfrentamiento entre bandas, la tía de Francisco reveló que detrás de este crimen hay un largo historial de conflicto entre familias.

Según reveló a LMNeuquén, hace cinco años atrás aproximadamente "un pariente mio mató a una persona de la otra familia y de ahí viene todo, y arrastró a toda mi familia. Está presa esta persona, está pagando por el crimen que comentió".

Previo al asesinato de Francisco, toda la familia había participado del juramento a la bandera de la nieta de Sara. Tras el acto, todos -inclusive el joven asesinado. fueron a comer un asado a su casa. "Él estuvo acá, comieron y después se fueron y ahi fue lo que le pasó", sostuvo.

Tanto en su casa como en la del menor de edad se hicieron allanamientos en las últimas horas, en las que se secuestraron elementos de revelancia para la investigación y determinar qué ocurrió.

"Mi sobrino no era malo, siempre trataba de calmar las cosas en la casa de mi cuñada", recordó sobre cómo era Francisco.

Este violento asesinato era algo que tarde o temprano que lamentablemente podría haber ocurrido. La madre del menor venía denunciando hace tiempo balaceras contra su casa, por lo que ella y su familia tampoco podían salir de su vivienda o circular libremente en el barrio. En los últimos días, la violencia incrementó considerablemente y terminó con la muerte de Francisco.

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Sara se mostró con gran tristeza frente a la pérdida de su sobrino y contó como atraviesa estos episodios de agresión. "Todos los días tengo a mis nietos en casa que son menores, y cuando pasa una cosa así mi hija me encierra con ellos y no me deja salir de casa", expresó.

"Quiero justicia por mi sobrino, mi familia está destrozada. Es un dolor muy grande, ella venia denunciando lo que ocurría: piedrazos, tiros contra su casa. Estamos todos destrozados", concluyó.