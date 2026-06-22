Consultorio clandestino: dos profesionales bajo sospecha por suministrar fentanilo y morfina

Un médico y un enfermero de un pueblo de Santa Fe fueron imputados. La investigación comenzó por una supuesta defraudación a PAMI.

La investigación a los profesionales comenzó por una presunta estafa al PAMI.

El pasado viernes un médico y un enfermero de la localidad de Wheelwright, en provincia de Santa Fe , fueron imputados por suministrar estupefacientes y el ejercicio ilegal de la medicina en un consultorio clandestino . Ambos se encuentran en prisión preventiva por 90 días.

Esta medida fue a pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez federal de Garantías de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien también autorizó un allanamiento en la vivienda de ambos días atrás.

En el domicilio de los sospechosos, identificados como Martín A. y Martín P, donde se encontraron un total de 243 ampollas de fentanilo y otras 50 ampollas de morfina sin usar. Este material se encontraba dentro de una caja fuerte, junto a material orgánico y quirúrgico.

Además se seucestraron otros elementos como bisturíes, vacunas inyectables y medicamentos en ampollas tales como diclofenac, ketorolco, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina y penicilina, entre otros.

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Un consultorio clandestino en la casa del médico y el enfermero

Tras una ardua inspección, se constató que en el lugar funcionaría una instalación médica sin autorización. Según advirtieron los fiscales, las ampollas de fentanilo y morfina incautadas fueron desviadas del canal lícito de comercialización.

En ese sentido, tuvieron en cuenta que ni el lugar ni los imputados tenían autorización alguna para la adquisición de ese material y que esos estupefacientes, en la modalidad de citrato y de clorhidrato, son de uso intrahospitalario exclusivo.

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Además de esa irregularidad, se les atribuyó a los profesionales haber ejercido ilegalmente la medicina en forma particular y habitual en la vivienda referida, sin contar con las condiciones de edilicias, sanitarias o de salud necesarias y sin habilitación.

En una audiencia oral y pública, el equipo fiscal formalizó la investigación penal "respecto de conductas ilícitas atribuidas al médico y al enfermero, que quedaron en prisión preventiva por 90 días". Esta medida fue aprobada por el juez federal Cuello Murúa.

Desde la web oficial de Fiscalía, indicaron que "al médico se lo considera autor del delito de suministro ilegal de estupefacientes fuera de los casos que indica la terapéutica y con destino ilegítimo, y al enfermero partícipe necesario, conforme el art. 9 de la ley 23.737. Además, fueron considerados coautores del delito de ejercicio ilegal de la profesión, previsto en el artículo 208 inciso 1 del Código Penal de la Nación".

La estafa al PAMI que destapó otra irregularidad

Cabe recordar que la investigación se inició por una millonaria estafa al PAMI que se tramita ante los fiscales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro, de la Unidad Fiscal Rosario. Por esta causa, además, se allanaron domicilios y consultorios de la localidad de Acebal.

En el marco de la investigación, se conoció que el médico profesional afirmó haber atendido a más de 5.000 afiliados de PAMI y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre 2023 y 2025, lo cual resultó llamativo, ya que la mayor parte de los afiliados residen en otras provincias.

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El total de la defraudación ronda los 700 millones de pesos, de los cuales 580 millones fueron efectivamente abonados por PAMI al profesional.