El Cerro Bayo se cubrió de nieve y encendió la ilusión por las vacaciones de invierno

Las últimas nevadas dejaron hasta 30 centímetros en los sectores altos de la montaña. Ya hay pistas habilitadas y confían en que las postales blancas impulsen las reservas.

La imagen que todos esperaban finalmente llegó: el Cerro Bayo volvió a cubrirse de blanco. La nieve acumulada durante los últimos días transformó el paisaje de Villa La Angostura y renovó las expectativas a pocos días del inicio de la temporada de invierno 2026.

El centro de esquí registró alrededor de 10 centímetros de nieve en la base y cerca de 30 centímetros en la cota 1.500. La acumulación permitió avanzar en la preparación de las pistas y comenzar a recuperar la postal invernal que buscan los turistas antes de confirmar sus viajes.

Las nevadas fueron acompañadas por el trabajo de los cañones de nieve, que ayudaron a mejorar las condiciones entre las cotas 1.400 y 1.600 de la montaña.

Cerro Bayo ya recibió a sus primeros visitantes, esto se evidencia en que las pistas Principiantes 1 y 2 permanecen habilitadas y durante los últimos días recibieron a peatones, esquiadores y snowboardistas que aprovecharon las primeras condiciones favorables de la temporada.

cerro bayo primera nevada 2026

Mientras tanto, los equipos del complejo trabajan para acondicionar los sectores superiores y ampliar progresivamente la superficie disponible para esquiar.

Las imágenes del cerro nevado y de Villa La Angostura cubierta de blanco comenzaron a circular rápidamente y se convirtieron en una de las principales herramientas para promocionar el destino.

La nieve podría definir las reservas

Desde la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura explicaron que existe un importante movimiento de consultas, pero que muchos turistas todavía esperan ver suficiente nieve antes de cerrar sus vacaciones.

“Calculamos que después de este fin de semana y con las nevadas que están llegando, la gente se va a animar a concretar las reservas”, señalaron desde la entidad a La Angostura Digital.

cerro bayo primera nevada 2026 (1)

El invierno pasado, marcado por la escasez de nieve, todavía permanece en el recuerdo de los visitantes. Por eso, las postales actuales del Cerro Bayo completamente blanco podrían ser decisivas para transformar las consultas en reservas reales.

Los operadores turísticos también registraron interés desde distintos puntos del país, especialmente de Buenos Aires, y desde mercados internacionales.

Tarifas, promociones y expectativas renovadas

Los prestadores turísticos destacaron el esfuerzo realizado por hoteles y cabañas para sostener precios competitivos durante la temporada.

A esto se suma la campaña provincial “Los Martínez”, protagonizada por Mariano Martínez, que ofrece un 15% de descuento a los residentes neuquinos que elijan vacacionar dentro de la provincia.

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Ahora, todas las miradas están puestas en el cielo. El sector turístico espera que la nieve continúe durante los próximos días y que la montaña completamente blanca termine de dar el impulso necesario para llenar hoteles, cabañas y pistas durante las vacaciones de invierno.