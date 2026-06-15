La temporada de invierno arrancó antes de tiempo en Cerro Bayo: qué pasa con los demás centros de esquí

El centro de Villa La Angostura fue el primero en abrir sus pistas esta temporada, adelantándose al resto de los cerros de la provincia. Ayudó el clima.

La espera terminó antes de lo previsto para los amantes del esquí. Cerro Bayo inauguró este último viernes la temporada de invierno 2026 de esquí en Villa La Angostura , y es el primer centro de la provincia en abrir sus pistas, gracias a las nevadas naturales en los sectores altos de la montaña y al trabajo ininterrumpido de los cañones de producción de nieve artificial .

Este combo permitió acondicionar la Pista 1 para esquiadores principiantes, de acuerdo a lo difundido por Diario Andino, en un anticipo de lo que normalmente es una apertura en la última semana de junio.

La jornada inaugural contó con cielo despejado, temperaturas favorables y una importante presencia de visitantes y residentes que no quisieron perderse los primeros descensos de la temporada.

Cerro Bayo 2026 El viernes pasado fue la apertura de Cerro Bayo. (Foto Diario Andino)

“Nuestra Pista 1 para principiantes abrió con un día espectacular de sol, nieve y muchas ganas de volver a disfrutar la montaña”, señalaron desde la concesionaria.

Temporada de invierno 2026: se adelantó Villa La Angostura

El inicio de actividades en Cerro Bayo se adelanta al calendario habitual de la región, que suele arrancar en torno al fin de semana largo del 20 de junio, Día de la Bandera. En ese marco, los demás centros de esquí de la provincia ya tienen sus fechas definidas y sus tarifas publicadas para la temporada 2026.

El cerro Caviahue tiene prevista su apertura para el 27 de junio, según la información oficial del propio centro, con una temporada que se extenderá hasta el 30 de septiembre.

El pase diario para adultos irá de los 108 mil a los 120 mil pesos según la temporada, y ofrece además un pase total de temporada por 1,5 millones de pesos, que baja a 770 mil para residentes de Caviahue, Loncopué y El Huecú. El alquiler de equipos cuesta 59 mil pesos por día.

Batea Mahuida, el parque de nieve administrado por la comunidad mapuche Puel en cercanías de Villa Pehuenia, abrirá el 1 de julio de acuerdo a la información oficial del cerro, con los precios más accesibles del circuito provincial: 50 mil pesos el pase diario en temporada baja y 60 mil en alta. El alquiler de equipos tiene un valor fijo de 35 mil pesos, y las clases grupales cuestan 42 mil pesos por jornada.

Cerro Bayo tenía previsto el inicio formal de su temporada baja para el 20 de junio, pero se adelantó unos días con la novedad anticipada de una de sus pistas funcionando. El pase diario para adultos oscila entre los 111 mil y los 136 mil pesos según la temporada, con opciones de medio día, pases peatonales y flexibles de 3 o 7 días. El alquiler de equipos va de los 58 mil a los 122 mil pesos diarios, con diferencial para snowboard. Los residentes de Villa La Angostura y de toda la zona patagónica acceden a un 25% de descuento presentando DNI en boletería.

Chapelco, la joya de Neuquén y el país

Chapelco, el centro de mayor demanda de la provincia ubicado en las cercanías de San Martín de los Andes, ya lanzó la venta de pases Flexi con una tarifa base de 160 mil pesos para el pase diario, utilizables en cualquier momento de la temporada en días consecutivos o alternados.

Cerro Chapelco (5) Cerro Chapelco es uno de los lugares favoritos para los esquiadores de todo el país.

Por el momento no hay anuncio oficial sobre la fecha de apertura, aunque se espera que las condiciones meteorológicas permitan inaugurar hacia fines de junio. El complejo avanza además con obras de remodelación del estacionamiento tras resolver un conflicto con una comunidad mapuche de la zona.

Neuquén es la provincia con mayor superficie esquiable del país, y la temporada 2026 arranca con buenas perspectivas de nieve en la cordillera y los cuatro grandes centros listos para recibir a los fanáticos de los deportes de invierno.

Temporada 2026: "Todo esto es Neuquén"

Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, Neuquén presentó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Temporada de Invierno Neuquén 2026. Con propuestas de comidas y vinos, destacó la oferta de nieve más amplia del país; con 2.510 hectáreas esquiables, cuatro centros de esquí, dos parques de nieve y múltiples propuestas recreativas distribuidas en todo el territorio.

temporada invierno neuquen El lanzamiento de la temporada 2026 en CABA, con el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Turismo, Leticia Esteves.

Durante la presentación se exhibió la frase “Si sos Martínez o sos de Neuquén, tenés un 15% de descuento” para reforzar la acción promocional que ya fue viral en redes. La campaña Todo esto es Neuquén, que ya es un éxito, se renueva con una promoción especial desde mañana que permite acceder a ofertas, promociones y descuentos en hotelería, gastronomía, actividades turísticas para que disfrutar Neuquén, al igual que Mariano Martínez.

Durante la presentación el gobernador destacó que “es muy especial, se ha trabajado muchísimo para poder incrementar la cantidad de turistas, para que puedan vivir nuevas experiencias, para que estén mucho más cómodos en nuestra provincia. Creemos que, más allá del clima que nos toque, tenemos muchas oportunidades para vivir experiencias”, remarcó.