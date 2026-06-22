Asaltaron una farmacia con un destornillador: declararon responsable al coautor

En el juicio se debatió si el segundo ladrón debía ser condenado por el agravante que implica el uso del arma.

Un hombre que asaltó una farmacia en Plottier junto a otro imputado deberá responder por el uso de un arma, a pesar de no haberla empuñado. La decisión fue tomada por el tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti y Juan Pablo Encina y Carina Álvarez en una audiencia celebrada en Ciudad Judicial.

La Justicia declaró penalmente responsable a Lautaro Ramón del Castillo por el delito de robo agravado por la utilización de arma impropia , en calidad de coautor, por un asalto cometido en una farmacia de Plottier junto a otro hombre que ya había acordado una condena de cinco años de prisión. La pena que deberá cumplir será definida en una próxima audiencia.

Según informó la Justicia en un comunicado de prensa, el hecho investigado ocurrió el 5 de septiembre de 2025 en una farmacia de la localidad de Plottier. Allí, Del Castillo actuó junto a Sergio Rubén Morán, quien en marzo de este año accedió a un acuerdo de responsabilidad y recibió una condena de cinco años de prisión por el mismo episodio, según información difundida por la Justicia en un comunicado de prensa.

Nunca se debatió la materialidad del robo, sino el agravante del uso del arma

Durante el juicio, la existencia del robo no fue materia de discusión. El debate estuvo centrado en determinar si Del Castillo también debía responder por el agravante vinculado al uso del arma, teniendo en cuenta que quien portaba el elemento era Morán.

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De acuerdo con la resolución del tribunal, ambos acusados planificaron y ejecutaron el atraco de manera conjunta. Los magistrados consideraron que, aunque cada uno cumplió funciones distintas durante el hecho, existió una actuación coordinada que los convierte en coautores del mismo delito y con idénticas circunstancias agravantes.

La decisión fue adoptada por unanimidad y se apoyó, entre otras pruebas, en las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad. Las filmaciones permitieron reconstruir la secuencia del asalto e identificar tanto a los autores como el rol que desempeñó cada uno en la maniobra. Según la Justicia, ese material resultó clave para acreditar la participación coordinada de ambos involucrados.

Morán había resuelto previamente su situación procesal mediante un acuerdo de responsabilidad alcanzado con la fiscalía, por el cual aceptó una pena de cinco años de prisión por el robo cometido en la farmacia.

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Aún no se define la fecha de la audiencia de determinación de la pena

En el caso de Del Castillo, la declaración de responsabilidad abre ahora una nueva etapa del proceso. Será el mismo tribunal conformado por Giorgetti, Encina y Álvarez el encargado de fijar el monto de la condena que deberá cumplir.

La audiencia para determinar la pena se realizará próximamente. Allí se establecerá cuántos años de prisión le corresponderán por el delito de robo agravado por la utilización de arma impropia, figura por la que fue hallado responsable como coautor.