Neuquén: Lanzan la Misión Domuyo para acercar la tecnología espacial a estudiantes

La Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo ( ANIDE ), el ministerio de Educación y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) pusieron en marcha la Misión Domuyo. Se trata de una propuesta destinada a estudiantes de escuelas técnicas de Neuquén que combina ciencia, innovación y desarrollo aplicado a través de desafíos vinculados al ámbito espacial.

Misión Domuyo será el 3° Encuentro Provincial de Tecnología Espacial, cuya instancia final se realizará el próximo 16 de octubre en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén. En ese contexto, estudiantes y docentes de distintas localidades compartirán sus desarrollos, experiencias y aprendizajes en una jornada dedicada a la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada.

El proyecto, impulsado por el equipo Pehuensat de la Facultad de Ingeniería de la UNCo, propone que los equipos participantes diseñen y construyan prototipos funcionales, como CanSat y cohetes de agua, capaces de cumplir misiones específicas de medición y registro de variables ambientales. La experiencia permitirá aplicar conocimientos de física, matemática, electrónica, programación, robótica y mecánica en contextos reales de aprendizaje.

Sobre el valor de este tipo de iniciativas, el secretario ejecutivo permanente de ANIDE, Joaquín Perren, comentó que uno de los principales desafíos que asumimos “es generar oportunidades para que más jóvenes se acerquen al mundo de la ciencia y la tecnología. Creemos que las vocaciones científicas se construyen a partir de experiencias significativas, donde las y los estudiantes puedan experimentar, investigar y crear”.

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Un gran beneficio para estudiantes de Neuquén

La propuesta forma parte de una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que promueve el trabajo colaborativo, la integración de conocimientos y la resolución de problemas concretos. Además, incorpora criterios de sustentabilidad y seguridad en todas las etapas de desarrollo de los dispositivos.

Desde la perspectiva educativa de la iniciativa, el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización del ministerio de Educación, Lucas Godoy, manifestó que “la tecnología no debe ser solamente una herramienta de consumo, sino una oportunidad para crear, investigar e innovar. Misión Domuyo representa exactamente esa visión: acercar a nuestros estudiantes a desafíos reales, donde puedan aplicar conocimientos de distintas disciplinas para resolver problemas concretos, desarrollar pensamiento crítico y trabajar en equipo”.

Misión Domuyo contempla un proceso de formación y acompañamiento técnico que comenzó con la presentación de la convocatoria a las escuelas técnicas de la provincia. Durante los próximos meses, los equipos recibirán tutorías especializadas para avanzar en el diseño, construcción y validación de sus proyectos.

Luego, las propuestas atravesarán una instancia de selección dentro de cada institución educativa, seguida por etapas regionales que definirán los proyectos que accederán a la final provincial. Los equipos deberán planificar una misión, diseñar y construir los dispositivos, integrar sensores y sistemas electrónicos, realizar pruebas de funcionamiento y analizar los datos obtenidos durante los lanzamientos experimentales.

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La tecnología espacial más cerca

En relación con los desafíos técnicos y formativos que plantea la experiencia, Marcelo Araoz, representante del equipo Pehuensat de la Facultad de Ingeniería, destacó que la propuesta “busca que estudiantes de escuelas técnicas puedan acercarse a la tecnología espacial a través de experiencias concretas de diseño, construcción y experimentación. Los invitamos a participar de desafíos como el desarrollo y lanzamiento de CanSat y cohetes de agua, que permiten aplicar conocimientos de ciencia y tecnología en proyectos reales”.

La iniciativa es el resultado de un trabajo articulado entre organismos públicos, el sistema educativo y la universidad, con el objetivo de acercar a las y los jóvenes a experiencias vinculadas con la ciencia y la tecnología. Del lanzamiento también participó Marcelo Moreira, decano electo y actual vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, acompañando una propuesta que fortalece la vinculación entre la educación técnica, la universidad y el desarrollo científico-tecnológico de la provincia.

Misión Domuyo se suma a las acciones que buscan fortalecer la vinculación entre educación, ciencia y tecnología, generando oportunidades para que estudiantes neuquinos desarrollen capacidades vinculadas a la innovación, la investigación y la exploración espacial. A través de esta iniciativa, ANIDE, el ministerio de Educación, la Facultad de Ingeniería de la UNCo y el equipo Pehuensat continúan promoviendo experiencias que contribuyen al desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas, fortaleciendo la formación de las nuevas generaciones en áreas estratégicas para el futuro de la provincia.