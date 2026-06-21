Simularon una operación para cambiar dólares y asaltaron a sus víctimas en un Airbnb en el centro de Neuquén

Dos hombres y una mujer maniataron con cinta a sus víctimas en un departamento de alquiler temporario del centro neuquino. Hay dos detenidos, uno con captura vigente de Buenos Aires.

Un hecho ocurrió en el centro de Neuquén en un alquiler temporario.

Dos hombres quedaron detenidos tras participar en un robo ocurrido el pasado 18 de junio en un departamento de alquiler temporario ubicado en el centro de Neuquén, donde dos personas fueron asaltadas mientras intentaban concretar una operación de compraventa de dólares .

El hecho se conoció cerca de las 13, cuando personal de la Comisaría Primera acudió al lugar tras un llamado al Centro de Operaciones Policiales. Allí, con la colaboración de la propietaria del inmueble, los efectivos ingresaron al departamento y asistieron a las víctimas, quienes denunciaron haber sido sorprendidas por dos hombres y una mujer que, bajo amenazas con armas blancas, les sustrajeron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Según el relato de los damnificados, los autores del hecho los ataron con cinta adhesiva y los dejaron encerrados en el departamento antes de darse a la fuga. Tras lograr liberarse, una de las víctimas pidió ayuda, mientras que un allegado que aguardaba en la vía pública decidió seguir a los sospechosos.

Detenidos dolares Detenidos por un asalto y simular operación de dólares en un alquiler temporario.

Ese seguimiento resultó clave para la investigación: permitió que personal policial demorara a dos de los presuntos responsables en inmediaciones de las calles Santamaría y Belgrano.

Alquiler temporario en Neuquén: secuestraron cuchillos y cinta adhesiva

En el lugar del hecho intervino personal de Criminalística, que secuestró dos cuchillos y cintas adhesivas que habrían sido utilizados durante el asalto. Con esos elementos como prueba, la Fiscalía de Robos y Hurtos dispuso la detención de los sospechosos y ordenó distintas diligencias investigativas para esclarecer el episodio.

Entre los datos que surgieron tras las detenciones, se informó que uno de los hombres aprehendidos registraba un pedido de captura vigente, emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, lo que suma una causa previa al expediente que ahora se le abre en Neuquén.

La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía de Robos y Hurtos, que deberá determinar el rol de cada uno de los partícipes —incluida la mujer señalada por las víctimas— en el armado de la falsa operación cambiaria utilizada como excusa para cometer el robo.

Centenario: extraño elemento llamó la atención de la Policía

La actitud sospechosa de dos hombres que transitaban en un automóvil en el centro de Centenario activó las alarmas de los agentes policiales, mientras realizaban un recorrido preventivo durante la noche del viernes 19 de junio. Los jóvenes transitaban por la calle Emilio Manquiao cuando fueron detenidos por la policía para ejecutar un control de rutina y revisión preventiva del auto.

policia de neuquen patrullero El control de rutina culminó con dos detenidos por tenencia de arma de fuego.

Los agentes de la Comisaría 52 detuvieron la marcha del Volkswagen Gol Tren Rojo con dos hombres a bordo, en la intersección de Emilio Maquinai, a metros de El Salvador. Los sujetos no opusieron resistencia al control policial y permitieron que los uniformados observen el interior del rodado.

Los agentes observaron a simple vista un arma de fuego en el auto

Pero los efectivos se sorprendieron al detectar un arma de fuego desde el exterior del vehículo, la pistola estaba colocada en el asiento trasero a simple vista de los agentes. Ante esa situación, procedieron de inmediato a detener a los dos ocupantes del rodado y el auto fue secuestrado para llevar adelante una requisa en las próximas horas e identificar si existen otros elementos de interés para la investigación.

Según trascendidos, ninguno de los detenidos pertenece al ambiente delictivo y se desconoce con que intenciones circulaban armados por la ciudad de Centenario y cuáles serían sus intenciones para transitar con un arma de fuego. Sin embargo, todas las pruebas recolectadas serán materia de investigación.