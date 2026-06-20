Un extraño elemento llamó la atención de la Policía y descubrieron que los jóvenes iban armados

Una actitud sospechosa activó un operativo de rutina que terminó con dos detenidos. El detalle del auto que sorprendió a los agentes.

El control de rutina culminó con dos detenidos por tenencia de arma de fuego.

La actitud sospechosa de dos hombres que transitaban en un automóvil en el centro de Centenario activó las alarmas de los agentes policiales, mientras realizaban un recorrido preventivo durante la noche del viernes 19 de junio. Los jóvenes transitaban por la calle Emilio Manquiao cuando fueron detenidos por la policía para ejecutar un control de rutina y revisión preventiva del auto.

Los agentes de la Comisaría 52 detuvieron la marcha del Volkswagen Gol Tren Rojo con dos hombres a bordo, en la intersección de Emilio Maquinai, a metros de El Salvador. Los sujetos no opusieron resistencia al control policial y permitieron que los uniformados observen el interior de rodado.

Pero los efectivos se sorprendieron al detectar un arma de fuego desde el exterior del vehículo, la pistola estaba colocada en el asiento trasero a simple vista de los agentes. Ante esa situación procedieron de inmediato a detener a los dos ocupantes del rodado y el auto fue secuestrado para llevar adelante una requisa en las próximas horas e identificar si existen otros elementos de interés para la investigación.

Según trascendidos, ninguno de los detenidos pertenece al ambiente delictivo y se desconoce con que intenciones circulaban armados por la ciudad de Centenario y cuales serían sus intenciones para transitar con un arma de fuego. Sin embargo, todas las pruebas recolectadas serán materia de investigación.

control rutina La actitud sospechosa de los jóvenes activó las alarmas de los agentes.

Por otro lado, el procedimiento culminó con la intervención de una grúa mediante el Consejo de Seguridad Municipal que llevó adelante el retiro del rodado para despejar la calzada.

"La situación es gravísima": comerciantes de Centenario denuncian robos a diario y falta de respuesta policial

La preocupación por la inseguridad crece entre los comerciantes y vecinos de Centenario que denuncian robos, intentos de agresión, hechos violentos y la escasa respuesta policial. La situación se repite en distintos sectores de la ciudad, especialmente en el barrio Bella Vista y las inmediaciones de las calles Cuba, Honduras, Perú y El Salvador.

Salustiano Cepeda, comerciante de la zona y propietario de un local ubicado en El Salvador y Chacho Peñalosa, aseguró que la situación "no es grave, es gravísima" y cuestionó la falta de respuestas por parte de la Comisaría 52.

"Tenemos hechos de inseguridad todos los días, absolutamente todos los días", afirmó y agregó que uno de los principales reclamos apunta a un grupo de WhatsApp que, según explicó, fue habilitado por la Policía para que comerciantes y vecinos pudieran alertar sobre situaciones sospechosas o solicitar asistencia. Sin embargo, sostuvo que actualmente los mensajes no reciben respuesta.

comisaria 52 centenario Las repetidas balaceras provocan temor en los vecinos de Centenario.

"Ni siquiera nos contestan. La gente que nos tiene que brindar seguridad no nos responde los mensajes. Entonces, ¿qué protección podemos tener?", cuestionó en declaraciones radiales.

Acusan demora en la respuesta de la Policía

Cepeda relató que durante la mañana del jueves se registraron al menos dos hechos delictivos en el sector. Uno de ellos ocurrió alrededor de las 11:30 en una vivienda de calle Perú al 417. Según indicó, los vecinos solicitaron presencia policial, pero el móvil demoró unos 40 minutos en llegar.

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"La comisaría está a unas diez cuadras y tardaron cuarenta minutos", aseguró.

También mencionó un tiroteo ocurrido durante la madrugada a una cuadra de su comercio. En ese caso, explicó que inicialmente hubo respuesta policial, pero posteriormente los vecinos continuaron reclamando presencia en el lugar sin obtener contestación.

El comerciante sostuvo además que existe preocupación por personas que son conocidas en el sector por protagonizar hechos reiterados de robo y violencia. En particular, mencionó a "Lagrimita", sobre quien aseguró que suele ingresar a comercios para sustraer mercadería.

La última vez que el conocido delincuente de Centenario fue demorado fue a principios de junio luego de atacar con un hierro a un hombre en plena calle, en un sector muy transitado de la ciudad.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 15:30, en la zona de Honduras y Nicaragua, sobre una de las veredas de la sucursal de la Cooperativa Obrera. Hasta allí llegó personal de la Comisaría 52, luego de recibir el aviso por una agresión ocurrida minutos antes.

"Todos los días tenemos problemas. La gente tiene miedo de caminar por la calle", señaló.

SFP Movil Policial Policia Centenario comisaria (2) Sebastián Fariña Petersen

A ese escenario sumó la presencia de una mujer que, según denunció, también protagoniza episodios de robo en locales comerciales, y un grupo de adolescentes que habría estado involucrado en agresiones en la vía pública. "Hay denuncias, hay videos y un montón de situaciones registradas. No sé por qué no actúan", expresó.

Comercios con puertas cerradas

La inseguridad modificó incluso la forma de trabajar de muchos comerciantes del sector. Cepeda reconoció que varios locales atienden con las puertas cerradas y solo permiten el ingreso de clientes conocidos. "Muchísimos negocios trabajan así. Yo trabajo de esa forma", afirmó.

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La medida, explicó, busca prevenir robos y proteger a los empleados, que en varias oportunidades manifestaron temor al advertir la presencia de personas sospechosas en las inmediaciones.

Los reclamos también alcanzan a la falta de patrullajes preventivos. Según sostuvo, tiempo atrás era habitual observar policías caminando por la zona de Honduras y otros sectores comerciales, algo que hoy prácticamente no ocurre.