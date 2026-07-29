El Quini 6 lanza el premio más grande de su historia: 3 millones de dólares libres de impuestos

Con motivo de un nuevo aniversario, habrá una edición especial bajo la modalidad sale o sale. Cuándo será.

El pozo de 3 millones de dólares marcará un récord en la historia del Quini 6.

Gran expectativa hay por un sorteo especial que realizará el Quini 6 , que sorteará un premio sin procedentes: el pozo más grande de su historia será de 3 millones de dólares libres de impuestos.

En el marco de su 38° aniversario, se anunció una edición especial del Quini 6 que repartirá la importante suma en dólares.

La lotería de Santa Fe confirmó que el premio, inédito para este producto, se entregará sí o sí: de esta manera, la partida no queda vacante, sea cual sea el resultado del sorteo.

Un apostador único o varios ganadores podrán repartirse el pozo, que se abonará en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del 7 de agosto de 2026.

Un sorteo millonario sin precedentes

El Quini 6 nació el 7 de agosto de 1988 y va rumbo a sus primeras cuatro décadas de existencia. A lo largo de su recorrido, se consolidó como uno de los juegos de azar más arraigados en la cultura popular del país.

Y en el marco del 38° aniversario sorteará por primera vez un pozo de 3 millones de dólares. El sorteo tendrá lugar el 9 de agosto y se desarrollará bajo la modalidad sale o sale, con la expectativa de consagrar a un nuevo millonario.

“Se trata de un clásico nacional de los juegos de azar, por eso creemos que es necesario apuntalar permanentemente el producto y la idea de ofrecer un premio en dólares y libres de impuestos”, comentó Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe.

Cómo será el sorteo histórico del Quini 6

El histórico sorteo está programado para el domingo 9 de agosto de 2026, el evento extraordinario suma, además de los pozos acumulados para cada modalidad habitual del juego, un pozo especial del siempre sale de USD 3.000.000 (tres millones de dólares).

Según explicaron las autoridades, el pago se efectuará en pesos argentinos, al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del 7 de agosto de 2026.

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La modalidad sale o sale implica que el premio se distribuirá entre los apostadores con mayor cantidad de aciertos en caso de que nadie complete los seis números correctos. De ese modo, la garantía de entrega del acumulado es absoluta y no existe posibilidad de que el dinero quede para sorteos posteriores.

Con esta edición especial, el Quini 6 refuerza su posición como el juego poceado de mayor tradición y penetración en la Argentina. La combinación de un premio dolarizado, libre de impuestos y con entrega garantizada representa una propuesta que no tiene precedentes en la historia del juego.

Las apuestas estarán disponibles a través de toda la red de agencias oficiales habilitadas en las provincias participantes.

Qué pasa con las otras modalidades del Quini 6

Además del pozo extraordinario de los 3 millones de dólares, el sorteo mantendrá los pozos acumulados correspondientes a sus modalidades tradicionales como el Tradicional, La Segunda y la Revancha.

En este marco, desde la Lotería de Santa Fe destacaron: "Quini 6 vuelve a innovar y reafirma su liderazgo como el juego poceado más elegido de todo el país", destacaron desde la Lotería de Santa Fe a través de un comunicado oficial.