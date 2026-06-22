Repatriaron los restos de Gaspi, a una semana del choque de helicópteros en Brasil

El youtuber de 23 años murió en un trágico accidente de helicópteros en Río de Janeiro. El cuerpo del director Lucas Vignale también regresó a Argentina.

Una semana atrás, un impactante choque de helicópteros conomocionó a la ciudad de Río de Janerio, en Brasil, al conocerse que seis personas perdieron la vida. Entre las víctimas fatales se encontraban el youtuber argentino Gaspi , el director de cine Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree .

Tras un arduo trabajo para la identificación de los cuerpo y el posterior trámite administrativo para repatriar sus restos, las familias de los argentinos confirmaron que ambos cuerpos se encuentran en Argentina . En el caso de Oliver, también ya regresó a su estado natal.

La infomación fue confirmada por los familiares en diálogo con TN Show. En tanto, la familia de Oliver confirmó la repatriación a través de la cuenta de Instagram del artista. " Tu legado vivirá para siempre ″, remarcaron sus familiares en el extenso posteo.

Según trascendió, dos amigos de Gaspi son quienes viajaron a Brasil para seguir los trámites administrativos y hacerse cargo de este momento de dolor para la familia, que "no se encontraba en condiciones de viajar al país", reveló el medio brasilero RJ2.

gaspi lucas vignale

El Instituto de Medicina Forense (IML) de Brasil, informó que los cuerpos de Gaspar Prim Díaz "Gaspi" y Vignale fueron identificados a través de un análisis de huellas dactilares, debido a que se encontraban carbonizados, producto del incendio del helicóptero en el que viajaban.

En tanto, para el artista intérprete de "Life goes on" la tarea fue más compleja, ya que su cuerpo se encontraba carbonizado por completo. En este caso, una comparación de piezas dentales fue la clave para conocer su identidad.

El emotivo homenaje de los seguidores de Gaspi en el Obelisco

Este sábado por la tarde, los seguidores del creador de contenidos se reunieron en el Obelisco porteño para rendirle homenaje, a una semana de la trágica muerte ocurrida en Río de Janeiro como consecuencia de un choque de helicópteros.

La madre del youtuber, Michele, fue quien agradeció a los cientos de chicos que se juntaron en la explanada junto al Obelisco para recordarlo en un conmemorativo acto. Los organizadores titularon al encuentro como "El último fiumba", en alusión a la frase usada por el humorista.

"El amor de estos chicos que vinieron hoy significa magia. Gaspar es un rey mago, así que toda esa magia que transmitió en los chicos, y la capacidad, y la perseverancia también, que hacen que le haya podido ir bien", dijo la madre.

familia gaspi comunicado

Choque de helicópteros: ¿con quién viajaba Gaspi?

En el helicóptero donde viajaban Gaspi y Oliver Tree también iban el piloto Alexandre Souza, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el director de videoclips argentino Lucas Vignale.

En la segunda aeronave viajaba únicamente el piloto Charles Marsillac, quien también perdió la vida. Ambos pilotos eran instructores experimentados. Las causas del accidente están siendo investigadas por la Fuerza Aérea Brasileña.

Gaspar Prim Díaz era uno de los creadores de contenido más populares de Argentina, conocido por sus videos de humor callejero, sus entrevistas improvisadas y su característico saludo “buenass”. En 2025 había participado en La Velada del Año 5, el evento de boxeo entre influencers organizado por Ibai Llanos en el estadio La Cartuja de Sevilla. Este año había retomado su carrera.