Emotivo homenaje de los seguidores de Gaspi en el Obelisco porteño

En un conmovedor acto, junto con los familiares directos, recordaron al influencer recientemente fallecido en un trágico accidente.

Los seguidores del creador de contenidos Gaspar “ Gaspi ” Prim Díaz se reunieron en la tarde de este sábado en el Obelisco porteño para rendirle homenaje a una semana de la trágica muerte ocurrida en Río de Janeiro como consecuencia de un choque de helicópteros.

La madre del youtuber, Michele, fue quien agradeció a los cientos de chicos que se juntaron en la explanada junto al Obelisco para recordarlo en un conmemorativo acto. Los organizadores titularon al encuentro como “El último fiumba” , en alusión a la frase usada por el humorista.

“El amor de estos chicos que vinieron hoy significa magia. Gaspar es un rey mago, así que toda esa magia que transmitió en los chicos, y la capacidad, y la perseverancia también, que hacen que le haya podido ir bien”, dijo la madre.

Los admiradores de Gaspi levantaron un altar improvisado y se vistieron como él solía hacerlo para encarnar su conocido personaje. Lo recordaron con frases tales como "Gaspi inmortal", "Con esta me cancelan".

Tras una ronda de testimonios, Michele, la madre del influencer, agradeció entre lágrimas: “Gracias a ustedes, son un montón. Lo valioso que son los amigos y las viejas que nos bancamos cualquiera”.

despedida- Gaspi-1 Captura TN

Michele es docente y crió sola a sus hijos -Gaspar, Francisco y Federico-; cercana a la multitud, recordó que veía los videos luego de que se publicaran: “No me los mostraba antes y yo le decía en broma que no podía ser lo que hacía”.

“Mi hijo es mi pichón y me di cuenta de quién era a través de ustedes. Cuídense mucho, por favor”, señaló visiblemente emocionada; luego de un suspiro cerró con un “Bueeenas” y retomó: “Son los que me ayudan a que me banque esta mierda. Aguante los jóvenes”.

A continuación, un orador compartió un sentido comunicado en referencia a las seis víctimas del fatal accidente: “Seis vidas fueron cortadas de golpe. En un mundo donde reinan el odio y el miedo, fueron un rayo de esperanza”.

familia gaspi comunicado

Agregó: “Gaspi se convirtió en uno de los youtubers más queridos y polémicos. Empezaste a los 17 años y te convertiste en único. Mostraste una transformación brutal. En 2022 te eligieron Youtuber del año”.

La mamá destacó: “Hablaste sobre salud mental, contaste cómo muchas veces el personaje se ha llegado a comer a Gaspar. Nos enseñó que vivir no era llegar a una respuesta, sino no dejar de buscar”.

MUNDIAL - Historia Emotivo acto de despedida a Gaspi

Qué dijo la madre sobre el accidente

Al ser entrevistada por TN, la madre de Gaspi sostuvo: “Uno habla en presente porque no podés creer que no esté más. Se fue con sus amigos y con un ídolo que él tenía, que era Oliver Tree, y envuelto en amor, en deseo y en pasión por lo que hacía”.

Tras enterarse del fallecimiento, reveló: "Estoy mal, por supuesto, pero muy tranquila. Hizo siempre lo que quiso. No hay nada más lindo que tener un hijo y que esa persona pudiera hacer lo que quiso y lo que amó profundamente”.

peritos cuerpos gaspi lucas y oliver

Al referirse al accidente, aseguró: "No sé, ni me interesa, la verdad, ni busco respuestas en un accidente trágico como el que sucedió. No sé ni cómo fue, ni me importa cómo fue”. E indicó: “Dicen que cuando uno fallece es porque ya es sabio, así que quiero creer que es porque había aprendido todo lo que tenía que aprender, y había aprendido a volar de alguna forma, y nos mira desde el cielo y nos cuida“.

gaspi helcioptero Entre las víctimas del accidente se encontraba Gaspi, reconocido youtuber argentino.

FUENTE: Con info de NA y TN