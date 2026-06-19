Una innovación tecnológica surgida desde ese continente ya se expande por todo el mundo, cambiando la higiene personal en el baño.

Por qué en Asia ya no usan papel higiénico y con qué lo están reemplazando

Los baños modernos afrontan una verdadera revolución tecnológica que está cambiando la forma en la que millones de personas entienden la higiene . Todo se debe a una tendencia que surgió en Asia , pero que ya se expandió a viviendas y hoteles de lujo de todo el mundo. Una de sus ventajas es que reduce notablemente el uso de papel higiénico .

Aunque en Japón son parte de la vida cotidiana desde hace años, desde hace tiempo estos dispositivos comenzaron a ganar terreno en otras regiones del planeta como Europa y América, impulsados por una creciente preocupación por la higiene , el bienestar y la incorporación de tecnología inteligente en los hogares .

En la actualidad, los fabricantes internacionales ofrecen modelos adaptados a distintos mercados y rangos de precios, incluyendo a la Argentina .

Hablamos de los washlets, un término utilizado para describir los inodoros inteligentes equipados con bidet integrado y una amplia gama de funciones automatizadas que buscan mejorar la comodidad, la limpieza y la experiencia del usuario.

washlet2-1024x606-1 (1) Los washlets surgieron en Asia, especialmente en Japón, pero ya se extendieron por todo el mundo.

Cómo son los washlets, los inodoros inteligentes que eliminan el uso de papel higiénico

Entre sus funciones se destacan chorros de agua direccionales, control de temperatura y presión, secado con aire tibio, asientos calefaccionados y sistemas de autolimpieza. Además de representar una opción más cómoda que el tradicional papel higiénico, también reduce el impacto en el medioambiente.

En cuanto a su rol de bidet, estos equipos utilizan boquillas retráctiles que emiten chorros de agua regulables para la limpieza íntima. Dependiendo del modelo, pueden ofrecer diferentes niveles de presión, temperatura y posición del agua, adaptándose a las preferencias de cada persona. Una de sus ventajas es que el sistema está integrado al propio sanitario, por lo que el usuario no necesita desplazarse a otro dispositivo para higienizarse.

Muchos modelos, además, incorporan secadores de aire, desodorización, sensores de presencia y funciones de autolimpieza tanto para la boquilla como para la taza. Existen desde versiones básicas, más asequibles, hasta equipos premium con numerosas personalizaciones y conectividad inteligente.

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Todas las funciones de los washlets, tecnología al servicio del confort

Los inodoros inteligentes modernos incorporan una variedad de funciones que van mucho más allá del lavado con agua. Entre sus características más destacadas se encuentran:

Asientos calefaccionados con temperatura regulable.

Sistemas de lavado posterior y frontal.

Control de presión y temperatura del agua.

Secadores de aire caliente integrados.

Apertura y cierre automático de la tapa.

Sensores de presencia.

Descarga automática.

Sistemas de desodorización del ambiente.

Iluminación nocturna.

Controles remotos o paneles digitales.

Funciones de ahorro energético.

Los modelos más avanzados incluso pueden memorizar preferencias de distintos usuarios, incorporar tecnologías de autolimpieza de boquillas y utilizar materiales antibacterianos para reducir la proliferación de microorganismos.

inodoro Para tener un washlets, se puede adquirir únicamente la tapa con función de bidet o el aparato entero.

Más higiene y menos papel, las ventajas de tener un washlets en el hogar

Más allá de la comodidad tecnológica, el principal argumento a favor de los inodoros inteligentes está relacionado con la higiene personal. La limpieza mediante agua resulta más eficaz que el uso exclusivo de papel higiénico, ya que así se remueven residuos de forma más completa y suave, reduciendo la fricción sobre la piel y mejorando la sensación de limpieza.

Además, al minimizar el contacto manual durante la higiene, los washlets contribuyen a reducir la posibilidad de transferencia de bacterias y otros microorganismos. Las funciones automáticas de descarga, apertura de tapa y limpieza de boquillas refuerzan aún más este enfoque orientado a la h igiene.

Si bien la mayoría de los usuarios continúa utilizando una pequeña cantidad de papel para secarse, la necesidad es considerablemente menor en comparación con los sistemas tradicionales. Los modelos equipados con secadores de aire caliente incluso pueden eliminar casi por completo el uso de papel. Esta disminución del consumo representa un beneficio económico a largo plazo y también un aporte ambiental, ya que minimiza la demanda de productos derivados de la celulosa y la generación de residuos.

Cuánto cuesta un washlet en Argentina

Si bien su alcance en Argentina aún es limitado, los inodoros inteligentes se pueden conseguir fácilmente en el país a través de páginas como Mercado Libre. Si solo se desea comprar la tapa con el sistema de bidet integrado, los precios parten desde los $780.000, mientras que si se quiere adquirir el aparato completo, los valores superan cómodamente el millón de pesos.