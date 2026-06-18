Fin a las históricas inundaciones en un sector del oeste: quedó inaugurada la obra pluvial de El Trébol

Este jueves se puso en marcha de una moderna estación de bombeo y un sistema de drenaje diseñado específicamente para mitigar el impacto de las precipitaciones en este sector.

Una nueva obra de infraestructura pluvial, parte del Plan Orgullo Neuquino , quedó oficialmente inaugurada en el oeste de la ciudad de Neuquén para resolver de manera definitiva los históricos problemas de anegamiento que afectaban a las familias del sector El Trébol.

Este jueves se puso en marcha una moderna estación de bombeo y un sistema de drenaje diseñado específicamente para mitigar el impacto de las precipitaciones en este sector, demandando una inversión de 500 millones de pesos afrontada íntegramente con recursos del superávit municipal.

El subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos, Pablo Vega , explicó que "al realizar el entubado del canal Necochea y la pavimentación, hay algunos sectores del barrio que quedaron con cotas de nivel muy bajas y tenían esta problemática de algunos anegamientos en los días de lluvia".

El funcionario resaltó el valor estratégico de este plan urbano de la gestión de Mariano Gaido: "Tiene que ver con las obras que no se ven y que hacemos antes de la pavimentación".

"Todas estas obras que pasan debajo del nivel de asfalto, que muchas veces no vemos, son tan importantes y más en un sector que fue muy mal planificado. Sacar el agua con bombeos es solamente eso, saber que el agua por niveles naturales no se puede evacuar hacia el canal Necochea", Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana. "Todas estas obras que pasan debajo del nivel de asfalto, que muchas veces no vemos, son tan importantes y más en un sector que fue muy mal planificado. Sacar el agua con bombeos es solamente eso, saber que el agua por niveles naturales no se puede evacuar hacia el canal Necochea", Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana.

Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, puso el foco en el cambio radical que significará esta planta de bombeo automatizada para el día a día de las familias de la zona y para las propias cuadrillas operativas que debían brindar asistencia inmediata durante la madrugada ante cada alerta meteorológica.

"Agradecerle muchísimo la paciencia que tuvieron durante mucho tiempo en este sector, que por una mala planificación de años cuando se entregó este loteo, ha quedado 80 centímetros o 1,20 metros por debajo del nivel de calle Necochea y eso generaba que se haga una pileta con problemas muy importantes los días de lluvia", puntualizó el funcionario.

el trebol obra pluvial

En relación al financiamiento y la ejecución de las tareas, Vega precisó que los fondos fueron netamente municipales y que las firmas encargadas de la infraestructura provienen de la región.

"El bombeo pluvial está finalizado, se hizo como decimos en empresas neuquinas, mano de obra neuquina. Es una inversión del orden de los 500 millones de pesos que se hicieron con presupuesto propio", precisó.

Además, Vega remarcó que el equipamiento se activa de manera sincronizada para que las cuadrillas municipales logren evacuar los niveles de agua en plazos muy breves cada vez que se registran tormentas en la capital provincial.

El subsecretario anticipó que en el mismo sector ya comenzó a ejecutarse la red cloacal, la cual demandará cerca de 5 meses de trabajo adicionales para alcanzar el 100 por ciento de los servicios de infraestructura en El Trébol, complementando las intervenciones que el municipio desarrolla en diversos cuadrantes de Valentina Norte Rural.

La habilitación de las instalaciones pluviales generó una fuerte satisfacción entre las autoridades comunitarias del sector. Marcelo López, presidente de la Cooperativa de Vivienda y Consumo para el Personal de Enfermería y Personal de la Salud Limitada (Coepsa), recordó que la organización nuclea a los trabajadores sanitarios desde hace 7 años en ese sector del oeste y que los anegamientos crónicos eran una preocupación constante por las características geográficas del terreno.

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"Estamos contentos por esto que se hizo. Sabemos que este sector era una zona de lagunas donde tenemos unas napas muy altas y bueno, sufríamos todo esto siempre", puntualizó López, valorando el canal de comunicación directo que mantuvieron con las áreas operativas locales para resolver las contingencias.

En sintonía con este panorama, el presidente de la Sociedad Vecinal de Valentina Norte Rural, Walter Alejandro Painequir, consideró la concreción de los trabajos como un triunfo colectivo para el barrio y ratificó la predisposición de los habitantes de la zona para custodiar y colaborar con el avance de las nuevas obras de servicios públicos proyectadas para el mediano plazo en el sector.

"La verdad que es un logro y una obra tan importante para los vecinos", definió Painequir y agregó: “Nosotros contentos como vecinos, como vecinalistas también por el apoyo de todos los vecinos para poder tener esta obra y obviamente la Municipalidad de Neuquén, a través de Mariano Gaido, la verdad que las obras llegan, como dice Marcelo (López). Llegan y a su tiempo y ahora, de acá para adelante, a seguir trabajando, seguir sumando porque todos hacemos una ciudad mejor”.

Cómo es la obra que le cambiará la vida a los vecinos de El Trébol

Los trabajos técnicos se ejecutaron en una subcuenca del canal Necochea, un punto geográfico sensible debido a que la mala planificación urbanística previa dejó a este sector residencial entre 80 centímetros y 1,20 metros por debajo del nivel de la calle Necochea, transformándolo en una suerte de cuenca cerrada sin salida natural para el agua.

Para revertir esta situación, se estructuró un sistema que recolecta las aguas de escorrentía a través de la calle Estévez hacia su intersección con la calle El Trébol, que constituye el punto más bajo del cuadrante.

La infraestructura montada bajo el suelo incluye cordones cuneta, nuevos sumideros y la instalación de cañerías que conducen los líquidos pluviales hacia una cámara de bombeo automatizada construida sobre la vereda sur de la calle El Trébol.

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Esta planta subterránea cuenta con una zona de desarenado, un pozo colector y 2 bombas idénticas operadas en paralelo, con una capacidad individual de bombeo de 210 metros cúbicos por hora y una altura de elevación de 11 metros.

A través de una tubería de PVC hidráulico de 225 milímetros de diámetro y 95 metros de longitud, el caudal acumulado es impulsado y descargado de forma eficiente hacia el canal Necochea.

El conducto de ingreso principal al sistema está conformado por un desagüe de PVC de 500 milímetros de diámetro que recepta los aportes pluviales mediante un sumidero doble y un sumidero horizontal instalados en el cruce de las arterias mencionadas.