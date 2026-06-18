Choque en Ruta 7: caos vehicular en la rotonda de Fasinpat

La situación del tránsito se tornó caótica rápidamente. En el lugar trabajó personal de la policía.

Minutos antes de las 18, se dio a conocer un siniestro vial que involucró a una combi con un camión volcador, a la altura de la rotonda de ingreso a Fasinpat en Ruta 7 . El tránsito fue afectado a causa del incidente, lo que provocó largas filas de autos. En el lugar trabajó personal de la Policía de Neuquén.

Según los primeros datos, el camión terminó adentro de la rotonda luego de que su chofer perdiera el control por problemas con la dirección. El rodado mayor circulaba por Ruta 7 cuando la combi se le cruzó.

Según afirmó el chofer del rodado de mayor porte, la combi lo habría impactado en el costado, provocando que al camión se le desprenda parte del sistema de dirección. Según relató, eso provocó que las ruedas se le bloquearan hacia la izquierda y atravesara el guardarraíl.

Hasta el momento no se identificaron heridos, ambos vehículos circulaban sólo con su chofer.

Camion ruta 7 rotonda fasinpat

Triple choque fatal en Ruta 7: murió un hombre y hay heridos en pleno corazón de Vaca Muerta

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este domingo en la Ruta 7, a la altura de Tratayén, en pleno corazón de la zona de explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta. El siniestro, que involucró a tres vehículos, dejó como saldo un hombre muerto y al menos tres personas con lesiones de distinta consideración.

Según las primeras informaciones difundidas por el portal Chañar Digital, la colisión inicial se produjo entre un camión y una camioneta perteneciente a una empresa de servicios petroleros.

Tras el impacto, el camión quedó atravesado sobre la calzada, situación que derivó en un segundo choque cuando una unidad de transporte de pasajeros impactó de lleno contra el vehículo varado.

Como consecuencia del violento siniestro, el conductor de la camioneta de la empresa petrolera perdió la vida en el lugar. El conductor del camión fue trasladado al Hospital de Añelo, mientras que dos ocupantes de la unidad de pasajeros debieron ser derivados al Hospital de San Patricio del Chañar con diversas lesiones.

triple choque tratayen ruta 7

En el lugar intervino personal de la División Tránsito de la Policía de Neuquén, que tomó a su cargo las pericias técnicas para determinar las causas del accidente. También participaron efectivos policiales, personal de salud de Añelo y San Patricio del Chañar, y dotaciones de Bomberos Voluntarios de la zona.

Por las tareas periciales que demandó el procedimiento, el tránsito sobre la Ruta 7 estuvo cortado por varias horas, generando importantes demoras en una arteria de circulación constante durante las 24 horas.

Tratayén está ubicado en plena área de explotación de Vaca Muerta. Este paraje concentra un altísimo volumen de circulación de vehículos pesados (camiones cisterna, acoplados con equipamiento, maquinaria de gran porte) que conviven de manera permanente con camionetas de empresas, transportes de personal y vehículos particulares.

El ritmo de la actividad petrolera impone un movimiento ininterrumpido sobre la ruta, sin distinción de horarios ni días.

La Ruta 7 presenta en ese tramo características que la vuelven especialmente peligrosa, con curvas y tramos con visibilidad reducida; con la densidad del tráfico pesado, generan condiciones de riesgo permanente. No es la primera vez que esa zona es escenario de accidentes graves.