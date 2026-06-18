Murió una pareja en brutal accidente: se cruzaron de carril y terminaron arrollados por un camión

El impacto fue de tal magnitud que el vehículo quedó destrozado en la ruta. Los detalles del violento accidente.

El auto despistó e impactó de frente contra un camión, por lo que ambos murieron en el acto.

Un impactante accidente ocurrió este miércoles por la tarde en la Ruta Nacional 12. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo quedó destrozado tras chocar con una camión y una pareja murió.

De acuerdo a los primeros informes, un automóvil Toyota Corolla negro fue arrollado por un camión de transporte de sustancia alimenticias con casa central en Posadas, Misiones. Como consecuencia del impacto, los ocupantes del vehículo murieron en el acto .

El automóvil sufrió importantes daños materiales y quedó prácticamente destrozado tras la colisión. En tanto, las personas que viajaban en el camión sufrieron lesiones leves y fueron trasladadas al Hospital de San Ignacio para recibir atención médica.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo se despistó, cruzó de carril e impactó de frente contra un camión Mercedes Benz que circulaba en sentido contrario desde San Ignacio hacia Loreto.

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En las últimas horas se conoció que los ocupantes del Corolla eran Enzo Londero, de 86 años, y su esposa, Olga María Rosch, de 76 años, oriundos de Eldorado. Al conductor del camión y su acompañante les realizaron un test de alcoholemia que arrojaron resultados negativos.

En la escena trabajaron efectivos de la Unidad Regional XIII, peritos de la División Policía Científica, bomberos y personal de apoyo vial, quienes llevaron adelante las tareas de preservación del lugar y ordenamiento del tránsito. Por el momento, la Justicia continúa con las pericias para determinar las causas que provocaron el despiste que derivó en el choque fatal.

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Por disposición judicial, se ordenó la recepción de declaraciones testimoniales a los ocupantes del camión, la confección de las actas de defunción y la realización de pericias complementarias para establecer con precisión las circunstancias que desencadenaron el fatal siniestro.

Gran conmoción tras la muerte del reconocido médico en el accidente

La noticia generó un profundo impacto en Eldorado, donde Enzo Londero era ampliamente reconocido por su extensa trayectoria profesional y por su compromiso con la salud de la comunidad.

Durante décadas Londero, de profesión médico, estuvo ligado al desarrollo del Sanatorio Buddenberg y a la atención de miles de pacientes de la ciudad y la región.

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El Sanatorio Buddenberg realizó un comunicado, en el que informó que permanecerá cerrado durante la jornada de este jueves 18 de junio en señal de duelo y acompañamiento a familiares, amigos y allegados del profesional, quien además se desempeñaba como presidente de la institución.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad, desde el centro de salud indicaron que no habrá atención al público en sus instalaciones ubicadas en el kilómetro 9 de Eldorado, como muestra de respeto ante la pérdida de una figura estrechamente vinculada a la historia de la medicina privada de la ciudad.

Tres jóvenes argentinos murieron en un choque frontal cuando viajaban hacia Misiones

Tres jóvenes argentinos murieron en un choque frontal ocurrido en el sur de Brasil mientras viajaban hacia Misiones. El accidente se registró sobre la ruta ERS-324, en el estado de Río Grande do Sul, donde el automóvil en el que se trasladaban colisionó contra otro vehículo a la altura del kilómetro 238, en la zona de Casca. Las víctimas eran oriundas de Campo Grande.

El siniestro ocurrió cuando el Volkswagen Fox en el que viajaban los jóvenes, con patente de Santo Antônio do Palma, impactó de frente contra un Ford Focus que se desplazaba en el carril opuesto.