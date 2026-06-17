Fuerte choque entre dos camiones en la Ruta 7 ocasionó demoras en el tráfico petrolero

El siniestro involucró a un camión tractor y un semiremolque que circulaban desde Añelo. El impacto provocó una importante congestión vehicular.

Un impactante siniestro vial se registró este martes en horas de la tarde sobre la Ruta 7 , cuando dos camiones transitaban en el mismo sentido y uno de ellos chocó desde atrás al rodado mayor. El incidente sucedió a la altura de Picada 14 , en la ruta petrolera que une Añelo con San Patricio del Chañar.

El impacto ocurrió cuando un camión tractor y un semi-remolque transitaban por la Ruta 7 desde Añelo con destino a San Patricio del Chañar . Entre las 17 y 17.30 horas, en un momento de congestión vehicular, uno de los camiones frenó de golpe y provocó el choque desde atrás.

El Comisario Fredy Rivera en declaraciones a LM Neuquén , explicó: “Fue un siniestro por alcance, a esa altura, por el horario y la congestión de vehículos. El camión de adelante frenó y el de atrás, le erró al cálculo. No hubo maniobra indebida ni nada, fue un error humano”.

Según informaron fuentes policiales, no se registraron personas lesionadas y solo se reportaron daños materiales. Los agentes ofrecieron la asistencia médica a los conductores, pero ambos se negaron a recibir atención sanitaria.

WhatsApp Image 2026-06-17 at 08.46.49 (1) Tras el impacto, no se registró la pérdida de mercadería o derrame de líquidos.

Uno de los camiones transportaba áridos, mientras que el otro circulaba sin una carga específica. Ambos semirremolques contaban con sus lonas correctamente colocadas y tras el impacto, no se registró la pérdida de mercadería, derrame de líquidos ni otro elemento sobre la calzada que represente un riesgo para los conductores.

El semirremolque impactó con violencia al camión

“Aparentemente no estaban lesionados porque se les ofreció asistencia médica y se negaron los dos. Se trabajó bajo la premisa de daño material. El tránsito estuvo interrumpido 40 minutos y se logró despejar la calzada” indicó Rivera.

El tránsito permaneció interrumpido durante aproximadamente 30 a 40 minutos, mientras se desarrollaban las diligencias de rigor y despejar la ruta. Una vez finalizadas las tareas, la circulación vehicular se restableció con normalidad minutos después de las 18 horas.

Impactante choque en cadena en la Ruta 7: ocho autos involucrados y demoras en el tránsito

Un importante incidente vial se registró en la Ruta 7, cuando ocho vehículos fueron protagonistas de un choque en cadena durante el atardecer del martes. El siniestro sucedió en la zona del Cañadón de las Cabras, cuando los rodados impactaron contra el carril izquierdo de la mano que conecta Centenario con Neuquén.

Según informaron fuentes policiales, el incidente no registró personas heridas, pero sí se reportaron daños materiales en todos los vehículos involucrados. El siniestro se registró minutos después de las 19.00 horas en pleno horario pico de circulación de vehículos, que regresan a sus hogares, después de una jornada de trabajo.

ocho autos El incidente involucró a ocho autos.

Los ocho autos impactaron contra el carril izquierdo

De acuerdo a las imágenes difundidas por el medio Centenario Digital, un total de ocho vehículos fueron afectados por el incidente. Se trató de una Camioneta Hilux, un Twingo, una camioneta CVR, un Renault Logan, otra camioneta CVR, un Renault 208, un gol Polo y una camioneta Ford Sport. Al parecer, uno de los autos impactó contra el carril izquierdo y generó el choque en cadena de los otros rodados involucrados.

Se desconocen los motivos que provocaron el siniestro, aunque se analiza la posibilidad de que una frenada brusca haya generado el impacto y el posterior choque. El hecho de no mantener la distancia de seguridad, muchas veces provoca que no haya margen suficiente para el frenado.

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Importantes demoras en el tránsito en un horario de alta circulación

El incidente provocó importantes demoras en el tránsito, lo que motivó a reducir la velocidad de circulación para quienes se dirigían hacia la localidad de Centenario. Sin embargo, fuentes policiales aseguraron que no hubo intervención de agentes para ordenar el tránsito y que no hubo inconvenientes para retomar el flujo vehicular.