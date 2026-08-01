Mueren siete personas en un choque frontal entre un auto y un camión

Ocurrió en horas de la noche de este viernes sobre Ruta 192, cerca de la localidad bonaerense de Luján.

Siete personas murieron y una resulto gravemente herida como consecuencia de un accidente de tránsito entre un auto y un camión sobre la Ruta 192 de la localidad bonaerense de Torres, pocos kilómetros del límite jurisdiccional con el Partido de Luján .

El siniestro vial tuvo lugar en la noche de este viernes, a la altura del kilómetro 22, pasando la pronunciada curva de acceso a la ex Colonia Montes de Oca, en el límite con el partido de Exaltación de la Cruz, en un contexto de una lluvia torrencial que afecta la provincia de Buenos Aires.

Los siete muertos y el herido hospitalizado en terapia intensiva circulaban a bordo de un viejo auto de marca GMC Chevette, mientras que el conductor del camión Mercedes Benz, que pertenece a la empresa Tres Arroyos, resultó ileso al igual que su acompañante.

Las identidades de los fallecidos

De acuerdo a la información oficial, el conductor era Emiliano Ramón Moreira, de 34 años, quien falleció en el lugar. También perdieron la vida Tamara Gildi Albarenque (37), Ludmila Frede (22), Santiago Frede (19), Milagros Moreira (16), Martina Moreira (11) y Josefina Moreira (10), todos domiciliados en Parada Robles.

En tanto que, un joven de 21 años se encuentra internado en estado reservado en el Hospital “San José” de Capilla del Señor.

Cómo fue el choque

La violencia del impacto frontal, y la gran cantidad de ocupantes del vehículo, hizo que los cuerpos no salieran despedidos del automóvil. “Todos fueronhallados en un espacio muy reducido, más allá de la compresión que sufrió la chapa por el impacto”, relató el segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Exaltación de la Cruz, Leandro Luciani, en declaraciones a Infobae.

Luciani indicó que el sobreviviente ocupaba el asiento del acompañante y que "fue rescatado en estado de shock". Si bien podría expresarse al ser consultado por los rescatistas, no estaba situado en espacio y tiempo. "Hasta donde percibí, previo a la derivación hospitalaria, no tomó conciencia del fallecimiento del resto de las personas en el vehículo“, agregó el bombero.

Intervinieron Bomberos Voluntarios de Luján y el Móvil 1 de Bomberos Voluntarios de Parada Robles, además de ambulancias de los hospitales de la zona.

Al lugar se hizo presente el fiscal Matías Nogueiras, de la Fiscalía de Exaltación de la Cruz, quien impartió las primeras directivas de la investigación. La causa fue caratulada como "Homicidio culposo" y quedó a cargo de la Estación de Policía Comunal de Parada Robles, que continúa trabajando para establecer con precisión las circunstancias que desencadenaron la tragedia.

FUENTE: Con información de Infobae y El Civismo