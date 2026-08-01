El Niño: cierran por 40 días la Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú por una crecida histórica

El Parque Nacional Iguazú desmontará pasarelas y barandas desde el 3 de agosto ante el pronóstico de fuertes crecidas del río.

El Parque Nacional Iguazú cerrará durante 40 días el acceso a la Garganta del Diablo a partir de este lunes 3 de agosto para desmontar y resguardar las pasarelas y barandas metálicas del circuito. La medida busca evitar daños en la infraestructura ante el pronóstico de una crecida extraordinaria del río Iguazú durante los próximos meses.

La decisión fue anunciada en una presentación conjunta entre autoridades de la Administración de Parques Nacionales e Iguazú Argentina S.A. , concesionaria del área protegida. El operativo representa un cambio en la estrategia aplicada hasta ahora frente a eventos de este tipo.

A diferencia de ocasiones anteriores, cuando se esperaba el aumento del caudal para rebatir las defensas, esta vez se retirarán completamente las pasarelas y barandas para almacenarlas en depósitos seguros hasta que pase el período de riesgo.

La medida busca evitar que se repitan los daños registrados en octubre de 2023, cuando una crecida del río destruyó 79 tramos de pasarelas y obligó a mantener cerrado el paseo durante nueve meses.

Por la crecida del Río Iguazú y de manaera preventiva, cerraron el salto La Garganta del Diablo de las Cataratas del Iguazú.

"En este contexto de alta afluencia turística, y en función de las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño (ENOS), se avanzó en medidas preventivas para resguardar la infraestructura del Área Cataratas", indicó Iguazú Argentina S.A.

Desde la concesionaria agregaron que "la decisión se sustenta en los pronósticos y análisis técnicos que anticipan crecidas del río Iguazú en los próximos meses".

Las empresas encargadas del monitoreo climático e hidrológico de la cuenca en Brasil coincidieron en que durante septiembre y octubre se esperan caudales elevados, con posibilidad de inundaciones extraordinarias que podrían afectar la infraestructura del sector de la Garganta del Diablo.

El resto de los circuitos seguirá abierto

Las autoridades aclararon que el cierre alcanzará únicamente al circuito de la Garganta del Diablo y que el resto de los atractivos continuará funcionando con normalidad.

"El Parque Nacional Iguazú continúa abierto con los demás atractivos: Centro de Visitantes Yvyrá Retá, Territorio Yaguareté, Tren Ecológico de la Selva, Circuito Inferior, Circuito Superior, Sendero Verde, Sendero Macuco, Muestra histórica del Viejo Hotel Cataratas, y todas las tiendas y espacios gastronómicos", explicó el intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás.

Del anuncio también participaron el director nacional de Operaciones de la Administración de Parques Nacionales, José Albrizio; la gerente general de Iguazú Argentina S.A., Carol Da Rosa; y el presidente del ITUREM, Leopoldo Lucas.

Misiones activó un comité de emergencia

En paralelo, el Gobierno de Misiones puso en marcha un esquema de contingencia ante los pronósticos de intensas lluvias y el posible aumento del caudal de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, situación que podría derivar en evacuaciones en localidades ribereñas.

El gobernador Hugo Passalacqua conformó un comité de emergencia para coordinar acciones preventivas en los municipios costeros y realizar un seguimiento permanente del comportamiento de los ríos, condicionado además por la eventual apertura de compuertas de las represas hidroeléctricas ubicadas en Brasil.

Durante un reciente encuentro con especialistas de la región y del exterior, los técnicos ratificaron la previsión de lluvias récord para los próximos meses y advirtieron que "los escenarios de riesgo varían de fuertes a extremos".