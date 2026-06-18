Alentando el Deporte en Neuquén: cómo es el plan de aportes que impulsa Vista y Fundación Laerus

El Gobierno provincial junto a Vista y la Fundación Laureus entregaron fondos millonarios a ocho clubes y diez atletas amateurs seleccionados en la edición 2026.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, Josefina Codermatz , encabezó el acto de entrega de reconocimientos y aportes del programa “Alentando el Deporte” , una iniciativa impulsada de manera conjunta por Vista Energy , Fundación Laureus Argentina y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.

La actividad se desarrolló en el auditorio de Vista Energy, en la ciudad de Neuquén, y contó además con la participación del representante de Vista Energy, Matías Weissel ; Javier Van Houtte , líder de Comunidad de la empresa, el presidente de Fundación Laureus Argentina, Hugo Porta ; y Agustín Gosende , integrante de esa institución, y el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo .

También estuvieron presentes los intendentes Lucas Páez (Senillosa), Luis Sepúlveda (Huinganco,) y Malena Resa (Plottier), junto a representantes de instituciones y deportistas de distintas localidades de la provincia.

El programa tiene como objetivo fortalecer y promover el desarrollo deportivo en todo el territorio neuquino mediante dos líneas de apoyo: una destinada a organizaciones sin fines de lucro y otra orientada a deportistas amateurs destacados. La iniciativa busca acompañar proyectos vinculados al crecimiento institucional, la mejora de infraestructura, la capacitación, la participación en competencias y el desarrollo integral de los atletas.

Aportes y distinciones

Durante la ceremonia se reconoció a ocho instituciones seleccionadas por la empresa Vista Energy y Fundación Laureus en la convocatoria 2026, que recibirán aportes de hasta 12 millones de pesos para la ejecución de proyectos entre julio y diciembre de este año. También fueron distinguidos diez deportistas amateurs de distintas disciplinas, quienes accederán a aportes de hasta cuatro millones de pesos para fortalecer su preparación y participación en competencias.

Codermatz destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para ampliar oportunidades en el deporte provincial e indicó que “para nosotros es muy bueno poder hacer este trabajo en equipo donde se destacan a los deportistas y a los clubes y asociaciones porque ustedes son un faro, son ejemplo para muchos jóvenes de la provincia”.

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Por su parte, Porta resaltó que “Neuquén es hoy un faro que el país está mirando. Por eso vamos a seguir acompañando a los deportistas, a las instituciones y a las familias que hacen posible que cada proyecto siga creciendo con compromiso y transparencia.”

Van Houtte puso en valor el trabajo articulado entre diferentes actores y sectores para el logro de una nueva edición de este programa. “Poder impulsar esta iniciativa junto a la Fundación Laureus, liderada por Hugo Porta, y al Gobierno de la Provincia es una muestra concreta de cómo la articulación entre el sector privado, el sector público y las organizaciones sociales puede generar oportunidades reales para las personas”, afirmó.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran organizaciones de Centenario, Plottier, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Neuquén capital. En tanto, los deportistas seleccionados representan a localidades como Neuquén, Junín de los Andes, Senillosa, Aluminé, Villa La Angostura y Huinganco.

La propuesta reafirma el compromiso de acompañar el crecimiento de asociaciones y atletas, promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo del deporte como herramienta de integración y construcción comunitaria en toda la provincia.

Instituciones y deportistas beneficiados

En la línea destinada a organizaciones deportivas fueron seleccionadas ocho instituciones de distintas localidades de la provincia: Asociación Deportiva Centenario (Centenario); Club Social y Deportivo Plottier (Plottier); Club Andino (Villa La Angostura); Club Atlético Cumbres y Hualas (San Martín de los Andes); Federación Neuquina de Bádminton; Neudedis y Asociación Moirú (Neuquén capital).

Por su parte, en la categoría destinada a atletas amateurs fueron reconocidos Catalina Herrera (squash); Julieta Alabarce Miranda (kung fu); Manuel Turone (BMX freestyle), todos de Neuquén capital; Sofía Victoria Aguirre (para powerlifting), de Junín de los Andes; Esteban Silva (tiro con arco), de Plottier; Lucía Monje (patín de velocidad), de Senillosa; Matías Contreras (canotaje slalom), de Aluminé; Felipe Bruni (gimnasia) y Constanza Solveira (esquí freestyle) de Villa La Angostura; y Abril Garzón (ciclismo) , de Huinganco.

Los ganadores de Río Negro

Mientras que también se presentaron los proyectos ganadores de la provincia de Río Negro. Se trata de seis atletas amateurs y dos instituciones deportivas de Cipolletti que recibirán financiamiento para el desarrollo de sus proyectos a través del Régimen de Patrocinio y Tutoría del Deporte (Ley Provincial 5245).

Entre los proyectos ganadores de esta edición del concurso “Alentando el Deporte” se encuentran los deportistas Amparo Lucía Mateos, Candela Agostina Juan, Ernesto Passera, Iara Julieta Figueroa, Martina Andrea Escudero y Mila Sophie Celescinco. Asimismo, las instituciones seleccionadas fueron Marabunta Rugby Club y la Fundación Alas del Alma, esta última con una propuesta vinculada a la inclusión.

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“Estamos contentos de poder acompañar e impulsar como provincia el desarrollo de las trayectorias deportivas de nuestros atletas e instituciones deportivas con herramientas como la Ley de Patrocinio, que favorecen el crecimiento de la actividad en todas sus formas”, subrayó la Subsecretaria de Desarrollo Deportivo y Articulación Institucional de Río Negro, Guadalupe Gorriti Arza.

Participaron la subsecretaria de Desarrollo Deportivo y Articulación Institucional de Río Negro, Guadalupe Gorriti Arza; el director de Logística y Selecciones Deportivas de la Provincia, Jonathan Almeyda; y el director de Deportes de la Municipalidad de Cipolletti, Leandro Domini.