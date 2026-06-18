La batalla entre libros impresos y electrónicos: qué ocurre en el cerebro al leer en diferentes formatos

Un reciente análisis científico reavivó un debate de larga data: ¿el formato de lectura influye en la comprensión de los textos?

La irrupción de los libros electrónicos transformó los hábitos de lectura y abrió una discusión que sigue vigente: si leer en una pantalla produce los mismos efectos que hacerlo sobre papel . Un nuevo estudio científico aporta evidencia para intentar responder esa pregunta.

¿La elección del soporte trasciende las meras preferencias de los lectores e impacta en la comprensión de los textos? Investigadores de la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Tokio, en Japón, examinaron los procesos cerebrales involucrados en cada caso y erigieron a un “ganador”.

Para el estudio, se usaron libros impresos y electrónicos de un género tradicional de la cultura japonesa, el manga , que además de texto incluye imágenes.

Libros en papel versus pantallas: quién gana

Los especialistas de la institución nipona utilizaron los mencionados cómics para estudiar cómo el cerebro construye esquemas narrativos, un marco que organiza los personajes, las líneas temporales de la narración y las relaciones que se describen.

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Para esto, analizaron imágenes cerebrales de 25 estudiantes universitarios durante la lectura. Según Kuniyoshi L. Sakai, profesor de Ciencias en la Universidad de Tokio, los resultados fueron sorpresivos.

La investigación confirmó una creencia arraigada, al revelar que el cerebro procesa los detalles con más eficacia al leer volúmenes impresos. Esto se debe a que las obras en papel ofrecen “pistas táctiles y espaciales”, como el grosor y la ubicación de las páginas, variables que ayudarían a los lectores a entender mejor una historia.

En el detrás de escena de esta investigación científica hay un dato curioso. Para el análisis, los participantes debían someterse a una resonancia magnética. Pero dado que los dispositivos electrónicos interfieren con esos equipos médicos, los conejillos de indias ingresaron al escáner justo después de leer la primera mitad de un manga. Una vez dentro, leyeron la segunda parte mediante unas gafas especiales.

La ciencia detectó un efecto inmediato de la lectura en papel sobre el cerebro

¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio? Tal como detalla New York Post, si bien ambos grupos obtuvieron calificaciones altas en comprensión y precisión general, aquellos que leyeron en pantallas demoraron más en responder preguntas complejas.

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“El contenido del manga se comprende bien mediante la lectura en volúmenes físicos, en comparación con la lectura digital”, comentó Sakai. “Este resultado neurocientífico es el primero en demostrar un efecto tan inmediato de la lectura en papel, que eventualmente modificaría el cerebro”, agregó.

De acuerdo a la fuente, la investigación también encontró que los participantes que leyeron en físico tuvieron una mayor actividad cerebral en las áreas implicadas en el procesamiento del lenguaje.

El especialista de la institución japonesa señaló, finalmente, que se obtendrían los mismos resultados al leer una novela u otros textos convencionales. Los detalles del estudio, que fue realizado en colaboración con la editorial japonesa especializada en manga, llamada Coamix, fueron recientemente publicados en la revista Plos One.