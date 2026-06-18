Los 3 jeans tendencia en 2026: los slouchy, balloon y barrel, ¿cuáles son y cómo usarlos?

Te contamos por qué estos 3 jeans arrasan en 2026 . Claro, es que los slouchy, balloon y barrel ya son una de las tendencias del año .

El uso, los lavados o los cambios en el cuerpo pueden hacer que estos pantalones se encojan o dejen de quedar cómodos, pero existe un truco que no falla.

Una de las prendas que se perfila como la nueva tendencia en la temporada otoño-invierno son las chaquetas livianas tipo quilted (acolchadas finas) así como también otros abrigos de diseño minimalista , que prometen despedir a las clásicas camperas puffer. Al igual que las chaquetas livianas, los jeans slouchy, balloon y barrel ya son tendencia en 2026 . ¿Por qué?

Es oportuno resaltar que los jeans nunca pasan de moda. Sin embargo, sus diseños se enriquecieron con el paso del tiempo. ¿Qué diferencia a los jeans slouchy, balloon y barrel ? ¿Por qué son tan elegidos?

Los jeans slouchy, balloon y barrel ya son tendencia y arrasan en 2026 . Y estas son sus principales características:

Los jeans slouchy son pantalones anchos de tiro alto que se estrechan levemente hacia los tobillos. Es una prenda muy similar al estilo baggy, pero siempre se mantiene con un largo por encima del tobillo de efecto remangado. Dentro de este tipo de pantalones existen variables como llevar pliegues en el delantero, terminar con tobillo de tipo puño fruncido o recto.

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Los jeans balloon son pantalones de tiro alto, de un largo recortado pero recto y con ese efecto ondulado característico que le da el nombre de ‘balloon’ o ‘globo’, ya que se ensancha en la zona central superior para luego volver a estrecharse mientras alcanza los tobillos.

jean moda tendencia

A los jeans barrel, que aparecieron en 2024 con fuerza para protagonizar uno de los mejores looks de street style, los define su marcada silueta curva, similar a la de un barril —de allí su nombre—. Los barrel jeans se mantienen más ceñidos a la altura de la cintura y el bajo. Sin embargo, ganan volumen en la cadera y el muslo, pudiendo incluso lucir perneras muy anchas. El resultado es un óvalo perfecto.

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Como los 3 jeans, esta es la otra tendencia del otoño/invierno 2026

Amén de los 3 jeans mencionados más arriba, en el otoño/invierno 2026 el color que promete convertirse en tendencia y desplazar al cuero negro es el bordó.

Así, especialistas en moda afirman que el cuero bordó llegó a la temporada otoño/invierno 2026 para otorgarles un giro sofisticado a los looks cotidianos sin perder por ello versatilidad. La clave, aseguran, es que el bordó aporta color, pero de un modo más refinado y atemporal que otros tonos vibrantes.

En diversos desfiles y pasarelas, las prendas de cuero bordó se tornaron un básico que incluye a prendas como camperas oversized, trenchs, botas altas, pantalones rectos y bolsos estructurados, que aparecen como las piezas favoritas para elevar cualquier outfit. Además, el bordó ofrece una estética clásica que transmite elegancia instantánea. Además, combina perfecto con la paleta típica del invierno: gris, beige, chocolate, azul oscuro, blanco, negro y hasta verde oliva.

Tanto el bordó como el rojo profundo aportan profundidad y elegancia, y aparecen en prendas que buscan destacarse sin caer en excesos. Vestidos, chaquetas, faldas y accesorios en este tono serán aliados perfectos para sumar carácter a los looks. Es un color que funciona tanto de día como de noche y que aporta un aire refinado sin perder versatilidad.