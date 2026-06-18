Más de 700 estudiantes prometerán lealtad a la bandera en el Ruca Che

La ceremonia reunirá a chicos de 32 escuelas primarias neuquinas de distintas regiones y a cadetes policiales para unir las raíces locales con los valores nacionales.

Por segundo año consecutivo, este sábado 20 de junio , 727 estudiantes de cuarto grado , de 32 escuelas primarias de distintas regiones de la provincia, llevarán adelante su promesa a la bandera en un masivo acto que se desarrollará en el estadio Ruca Che de la capital neuquina a partir de horas del mediodía.

La iniciativa será encabezada por la ministra de Educación, Soledad Martínez, y el de Seguridad, Matías Nicolini. También contará con la presencia de ministros del Ejecutivo provincial, así como otras autoridades, referentes y funcionarios de municipios e instituciones de la provincia. También estarán presentes y harán su Jura a la Bandera, los cadetes de la policía del Neuquén.

Neuquén es una provincia comprometida con el federalismo y aporta mucho a la Patria. La bandera argentina, que prometerán nuestros estudiantes; y también jurarán integrantes de la Policía provincial, -87 cadetes de primer año, 151 aspirantes a agentes de seguridad y 28 aspirantes a agentes penitenciarios-, cobija desde la diversidad y riqueza que tenemos como provincia, constituyendo un importante eslabón del territorio nacional.

La región de la Confluencia será un espacio de encuentro y convergencia sobre el compromiso con una bandera que nos permite reconocernos como parte de un proyecto colectivo: la Nación Argentina.

Promesa a la bandera

Esta nueva edición de promesa masiva tiene como objetivo unificar las raíces de la neuquinidad con los valores del símbolo de nuestra Nación Argentina. De tal forma se reunirá a cientos de estudiantes provenientes de parajes, comisiones de fomento y municipios de todo el territorio neuquino. Cada niño y niña prometerá lealtad a la enseña Patria, desde una provincia que pone bien en alto la bandera que garantiza el derecho humano fundamental a la educación, para cada neuquino y neuquina.

Los contingentes de las escuelas que formarán parte del acto estarán acompañados por equipos directivos y de docentes; también participarán algunos cuerpos de abanderados presidiendo el evento patrio.

Serán parte de esta promesa a la bandera los cuartos grados de las escuelas primarias 314 de Rincón de los Sauces, 332 de La Buitrera, 172 de Cutral Co, 170 de Las Lajas, 205, 197, 193 y 150 de Neuquén capital, 225 de Chos Malal, 313 y 359 de San Martín de los Andes, 153 y 344 de Junín de los Andes, 342 de San Patricio del Chañar, 279 de Las Lajas, 359 de San Martín de los Andes, 264 del paraje Los Chihuidos, 146 de Trompul, 77 de El Alamito, 24 de Tricao Malal, 55 de Limay Centro, 110 de Pichaihue, 271 de Octavio Pico, 48 de Lago Hermoso, 18 de Los Carrizos, 68 de Colipilli, 243 de Sauzal Bonito, 206 de Varvarco, 262 de Los Guañacos, 283 de San Demetrio, 330 de Trahuncura, 333 de Huarenchenque y 155 pil pil.

Una autoridad educativa provincial tomará la promesa a los y las estudiantes, haciéndoles entrega en forma posterior de una remera argentina. La misma distinción de indumentaria con los colores de nuestra bandera, ya fue enviada a todos los estudiantes de cuarto grado de las escuelas de la provincia, que hacen esta semana también su acto de compromiso con la insignia nacional, en sus respectivas localidades.