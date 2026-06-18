Condenan a 12 años de prisión a un hombre por abusar de una adolescente

La pena original era de 9 años pero se unificó con una condena previa, lo que lo hizo superar la década.

Un tribunal colegiado impuso 9 años de prisión a C.O.J. por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Además, tras unificar esta condena con una pena previa que registraba el condenado, fijó la pena única de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La decisión fue comunicada por los jueces que integraron el tribunal mediante notificación electrónica, luego de que la semana pasada se realizara la audiencia de determinación de la pena.

Durante esa audiencia, el fiscal del caso Gastón Medina había solicitado que se impusiera una condena de 11 años de prisión y que, tras el proceso de unificación con la condena anterior, se estableciera una pena única de 15 años de prisión efectiva.

El veredicto de responsabilidad había sido emitido previamente por el mismo tribunal, integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Lucas Yancarelli, que declaró culpable a C.O.J. por el delito de abuso sexual con acceso carnal en carácter de autor.

ON - Poder Judicial (5).jpg En el Poder Judicial de Neuquén también tiene sus propias internas. Omar Novoa

El hecho por el que se declaró la responsabilidad y se fijó la pena fue cometido la noche del 19 de abril de 2023. La víctima, de 15 años en ese momento, se encontró con el imputado y se dirigieron hacia una obra en construcción en la calle Salta al 700. La agresión se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes, lo cual —según la fiscalía— profundizó la situación de vulnerabilidad de la adolescente.

Además, como parte de la sentencia, C.O.J fue inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS) y su identidad se reserva con el objetivo de preservar la intimidad de la víctima.

Piden 12 años de cárcel por una serie de abusos contra un niño en Neuquén

Una pena similar se pidió contra un hombre por haber abusado de manera reiterada de un niño durante casi un año, en una vivienda de la capital provincial.

El planteo se realizó durante una audiencia de determinación de la pena desarrollada en Ciudad Judicial. Allí, el fiscal del caso, Manuel Islas, solicitó la condena contra M.E.P.M., quien ya fue declarado penalmente responsable por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en modalidad continuada y en calidad de autor.

SFP Ciudad Judicial (7) Sebastián Fariña Petersen

La identidad del condenado se mantiene bajo reserva para proteger al niño y evitar cualquier dato que pueda exponerlo. Se trata de una medida habitual en causas que involucran a víctimas menores de edad, donde el resguardo de su intimidad es una prioridad.

Según quedó acreditado durante el debate oral, los abusos ocurrieron entre fines de 2022 y septiembre de 2023, en una casa ubicada en un barrio de la ciudad de Neuquén. La Fiscalía sostuvo que los ataques se produjeron cuando el niño se quedaba a dormir en la vivienda del condenado.

La acusación indicó que los hechos se repitieron al menos 20 veces. Esa continuidad fue uno de los puntos centrales del pedido de pena realizado por Islas, quien remarcó la gravedad del daño causado y la situación de desigualdad entre la víctima y el agresor.

Ahora, la decisión quedó en manos del tribunal. Los jueces adelantaron que darán a conocer el monto de la pena este viernes, en una audiencia que deberá ser fijada por la Oficina Judicial.