Termas Nieve vuelve a Copahue: aguas calientes, nieve profunda y una experiencia única en la montaña neuquina

Copahue se prepara para volver a vivir una de sus postales más impactantes: vapor caliente elevándose entre la nieve, lagunas termales rodeadas de blanco y visitantes que llegan hasta la montaña para sumergirse en aguas de entre 36 y 40 grados, en pleno invierno neuquino. Desde el 29 de junio comenzará una nueva edición de Termas Nieve , una experiencia que combina naturaleza, aventura, salud y descanso en uno de los destinos más singulares de la provincia.

El presidente de Termas del Neuquén , Matías Ramos, destacó que se trata de una propuesta difícil de encontrar en otros lugares del mundo. “Unas termas que se tapan de nieve es un fenómeno que no pasa en muchos lugares. Pasa en Islandia, pasa en Japón y lo tenemos nosotros en Copahue, a tan solo cuatro horas de Neuquén capital”, expresó.

La temporada invernal de Termas Nieve comenzará el 29 de junio y se extenderá durante todo el invierno. La propuesta forma parte de un trabajo conjunto entre el sector público y privado para sostener la actividad turística en un destino que, durante los meses más fríos, queda completamente atravesado por la nieve y por las condiciones propias de la alta montaña.

La experiencia comienza en Caviahue, hasta donde se puede llegar en vehículo por ruta asfaltada. Desde allí, el traslado hacia Copahue se realiza en unidades especialmente preparadas para circular sobre nieve. Ramos explicó que el destino cuenta con un importante parque automotor compuesto por motos de nieve, camionetas adaptadas con orugas y vehículos especiales que permiten llegar hasta las termas aun cuando el paisaje está cubierto por completo.

“Uno llega hasta Caviahue en vehículo y de ahí tenemos uno de los parques automotores más grandes en vehículos de nieve. La verdad que es una experiencia única: un pueblo tapado de nieve y poder meterse en las termas con agua de 36 y 40 grados”, describió, en diálogo con LU5.

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La imagen es tan simple como poderosa: afuera, el frío de la montaña, la nieve acumulada y el silencio blanco de Copahue; adentro, el calor del agua termal y el vapor que envuelve a los visitantes. Para muchos turistas, uno de los momentos más buscados es el contraste entre el frío y el calor: algunos se animan a tocar la nieve o incluso meterse en ella antes de ingresar a las lagunas termales.

Un operativo de montaña que se prepara durante todo el año

Mantener Copahue activo durante el invierno no es una tarea sencilla. El complejo se encuentra a unos 2.000 metros de altura y las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina. Por eso, la temporada requiere una planificación permanente, equipos preparados y personal que permanece en el lugar durante toda la temporada.

Ramos explicó que durante el invierno se trabaja con grupos que se van renovando cada semana, pero siempre hay presencia en Copahue. “Si viene un temporal, estamos arriba. Se puede cortar la luz, por eso hay un gran preparativo con paneles solares”, señaló.

El operativo incluye comunicación permanente, vehículos de oruga para traslados, presencia de Gendarmería y asistencia sanitaria, considerada fundamental para poder sostener la actividad en un entorno de montaña. “Uno está en la montaña, a 2.000 metros de altura, entonces hay que estar preparados. Venimos trabajando durante todo el año para llegar bien al inicio de la temporada”, indicó.

El funcionamiento de Termas Nieve implica una apuesta fuerte para sostener la presencia turística en Copahue durante los meses más difíciles del año, cuando la nieve convierte al destino en un escenario único, pero también exige una logística mucho más compleja.

Termas Copahue

Circuitos termales, vapores y tratamientos

Durante esta temporada estarán disponibles distintos circuitos y tratamientos termales. Entre ellos, se destaca la tradicional Laguna del Chancho, además de inmersiones sulfurosas y ferruginosas, vapores, mascarillas y masoterapia.

Si bien Copahue es reconocido internacionalmente por las propiedades medicinales de sus aguas, Ramos aclaró que en invierno la propuesta está más vinculada a la vivencia turística y sensorial que al turismo de salud tradicional. De todos modos, también pueden asistir personas con indicación médica, siempre teniendo en cuenta las condiciones propias del viaje a la montaña y la nieve.

“En invierno se recibe otro tipo de turismo. No es tanto el turismo de salud, sino más el de vivir la experiencia de meterse a las lagunas con nieve, hacer ese shock de frío-calor”, explicó.

Los vapores termales también forman parte de los atractivos más elegidos, especialmente por quienes buscan una terapia vinculada a las vías respiratorias. A eso se suman las mascarillas y los masajes, que completan una propuesta de descanso y bienestar en medio del paisaje cordillerano.

Caviahue paseo nieve

Esquí, termas y gastronomía: una combinación perfecta

Uno de los grandes atractivos de esta temporada será la posibilidad de combinar la experiencia de Termas Nieve con el centro de esquí de Caviahue. La propuesta apunta a que los visitantes puedan disfrutar de la nieve durante el día y cerrar la jornada con un baño termal, una alternativa ideal tanto para familias como para quienes practican esquí o snowboard.

“Muchas familias que van a los centros de esquí no hacen todo esquí. Entonces, subir a las termas es una alternativa. Y quienes practican esquí o snowboard con mayor exigencia también pueden hacer una rehabilitación con las aguas termales, que aflojan mucho los músculos”, explicó Ramos.

La experiencia se completa con la gastronomía local, que también forma parte del atractivo del destino. Un chivito típico de la zona, paseos con raquetas, motos de nieve y esquí de fondo aparecen como parte de una oferta amplia para quienes buscan algo más que una jornada tradicional en la nieve.

Incluso, algunos visitantes llegan hasta Copahue y luego bajan hacia Caviahue en esquí, una práctica que suma aventura al recorrido y permite disfrutar del paisaje desde otra perspectiva.

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Caminos habilitados y acceso hasta Caviahue

Respecto al estado de las rutas, Ramos señaló que el acceso hasta Caviahue cuenta con asfalto en todo el recorrido. Desde allí, el traslado hacia Copahue se realiza en los vehículos adaptados para nieve.

“Tenemos 100% de asfalto hasta Caviahue. Uno llega ahí y desde ahí se trasladan en estos vehículos adaptados. Las rutas están habilitadas”, indicó.

De todos modos, aclaró que ante temporales puede haber complicaciones puntuales, especialmente en el sector de Gualcupén, en el ingreso a Caviahue. En esos casos, se trabaja durante el día para despejar y garantizar la circulación.

Ramos también destacó la importancia de las obras previstas para el tramo entre Caviahue y Copahue, una decisión que consideró clave para el futuro del destino. “Estamos en un momento muy importante para todo el destino”, remarcó.

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Un pedacito de Copahue en Neuquén capital

Además de la temporada invernal en la cordillera, Ramos se refirió al funcionamiento del centro de Fatermal en Neuquén capital, ubicado en Planas 570. El espacio ya fue inaugurado y, según explicó, la respuesta del público superó las expectativas.

“Estamos rondando los dos meses, un mes y medio, y la verdad que con una demanda importantísima. Ha superado nuestras expectativas”, afirmó.

El tratamiento más solicitado es la fangoterapia, aunque también se destacan la masoterapia y la línea estética. Para Ramos, el centro permitió acercar parte de la experiencia Copahue al corazón de Neuquén capital. “Tenemos un pedacito de Copahue en Neuquén. Era un servicio que se venía pidiendo hace mucho”, señaló.

El espacio funciona de lunes a viernes, de 8 a 21, y forma parte de una estrategia para ampliar la presencia de las termas más allá de la temporada tradicional y acercar sus tratamientos a vecinos y visitantes de la ciudad.

Con la llegada de Termas Nieve, Copahue vuelve a ofrecer una de las experiencias más particulares del invierno neuquino: viajar entre montañas, nieve y silencio, para sumergirse en aguas calientes que brotan en plena cordillera. Una postal única, cercana y profundamente patagónica, que desde el 29 de junio volverá a estar disponible para quienes quieran vivir el invierno desde otro lugar.