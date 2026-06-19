Cuatro allanamientos en Parque Industrial terminaron con tres demorados

Además, secuestraron un automóvil y elementos vinculados a una causa por abuso de arma.

Los allanamientos se realizaron este viernes en la capital.

La Policía de la provincia de Neuquén realizó este viernes una serie de allanamientos en el sector de Parque Industrial de la capital, que terminaron con tres personas demoradas. Además, durante los operativos se procedió al secuestro de un automóvil Peugeot 508 y de un arma de fuego tipo pistolón.

Las tareas se iniciaron en el marco de una investigación por un presunto caso de abuso de arma ocurrido días atrás en la zona de la meseta.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Comisaría 20°, con colaboración de brigadas de investigaciones de las Comisarías 18° y 20°, efectivos del Departamento UESPO y Seguridad Metropolitana.

Las diligencias se desarrollaron en cuatro domicilios ubicados en los sectores de Choconcito y Loteo Social 34.

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Cómo comenzó la investigación

Según explicó a LMNeuquén el comisario inspector Agustín Galeano, coordinador operativo de la Zona Norte de la Dirección Seguridad Confluencia, la investigación se inició tras un hecho ocurrido el pasado 7 de junio, alrededor de las 8:30 de la mañana.

Ese día, efectivos de la Comisaría 20° fueron convocados por el Centro de Operaciones Policiales a un sector de la meseta, en inmediaciones de la calle Caña de Azúcar, donde entrevistaron a la víctima.

De acuerdo con el relato del damnificado, momentos antes había sido abordado por varias personas que se movilizaban en un vehículo, cuyos datos fueron aportados a los investigadores.

A partir de esa información, la Brigada de Investigaciones inició un intenso trabajo de campo que incluyó relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, análisis de registros y tareas de inteligencia que permitieron identificar el automóvil involucrado y establecer la posible participación de varios sospechosos.

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Cuatro allanamientos y resultados positivos

La investigación permitió determinar la ubicación de cuatro domicilios vinculados a los presuntos autores, por lo que la Fiscalía solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento.

Los procedimientos comenzaron este viernes cerca de las 7:15 de la mañana y se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos del sector Choconcito y Loteo Social 34.

"Se logró ubicar el vehículo utilizado en el hecho investigado y también un arma de fuego que tendría relación con la causa", explicó Galeano.

Además del secuestro del Peugeot 508 y del pistolón sin marca ni numeración visible, los investigadores hallaron otros elementos considerados de interés para la causa.

Según indicó el jefe policial, tras el secuestro del vehículo se realizó una requisa autorizada por la Fiscalía, que permitió encontrar nuevos indicios que podrían comprometer a los sospechosos.

Tres demorados y una investigación abierta

Como resultado de los allanamientos, tres hombres mayores de edad fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia.

Los sospechosos fueron trasladados para cumplir con los controles médicos y las diligencias de identificación correspondientes, mientras la Fiscalía analiza las próximas medidas procesales.

Galeano aclaró que ahora los investigadores deberán determinar el grado de participación que tuvo cada una de las personas demoradas en el hecho ocurrido el 7 de junio.

"Vamos a continuar trabajando para establecer con precisión la intervención de cada uno en el delito que originó esta investigación", señaló.

Los procedimientos finalizaron cerca de las 10 de la mañana y se desarrollaron sin incidentes ni resistencia por parte de los ocupantes de las viviendas allanadas.

La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Actuación Genérica, que definirá en las próximas horas la situación judicial de los demorados y los pasos a seguir en la investigación.