Contrabando en el Paso Cardenal Samoré: Aduana secuestró 15 mil dólares y municiones
Los trabajadores del corredor internacional del lado chileno identificaron los elementos sin declarar en un control de rutina. Las balas eran de un arma calibre 9 milímetros.
Un control de rutina en el paso fronterizo Cardenal Samoré descubrió el contrabando de más de 15.800 dólares sin declarar y municiones de un arma de fuego, en dos vehículos que intentaban ingresar al territorio chileno. Los procedimientos se llevaron adelante este jueves en el límite internacional que conecta la región chilena de Osorno con la provincia de Neuquén.
Los funcionarios de la Aduana chilena realizaron dos procedimientos de fiscalización que terminaron con el decomiso de más de 15.800 dólares no declarados y 35 municiones pertenecientes a un arma de fuego calibre 9 milímetros ocultos en autos particulares que buscaban ingresar al país vecino.
Los operativos se desarrollaron en el marco de los controles de rutina que se llevan adelante en el paso fronterizo, con el objetivo de retener el ingreso de elementos prohibidos a los territorios nacionales. Los agentes llevan adelante tareas permanentes de vigilancia para detectar infracciones a la normativa aduanera.
Un control de rutina descubrió los 15 mil dólares sin declarar
El primer procedimiento se produjo cuando un conductor le expresó a los fiscalizadores que no transportaba mercancías prohibidas ni dinero en efectivo. Pero una inspección exhaustiva del vehículo permitió detectar un compartimiento oculto del auto donde se encontraban los billetes en divisa extranjera.
Como resultado de la revisión, los agentes incautaron 15.853 dólares, además de euros y pesos argentinos, equivalentes a aproximadamente un total de 14 millones de pesos chilenos. El monto total estaba compuesto por 139 billetes de 100 dólares y otras divisas extranjeras.
La administradora de la Aduana de Osorno, Olga Oyarzo, recordó que la institución cuenta con las facultades para decomisar bienes y elementos que infrinjan la normativa vigente, entre ellos dinero, artículos vinculados a la propiedad intelectual y armamento.
Desde el organismo también remarcaron que el contrabando de dinero es considerado delito en Chile desde noviembre de 2023. La herramienta legal fue incorporada para combatir el movimiento ilícito de divisas y prevenir posibles vínculos con organizaciones criminales.
Los agentes descubrieron 35 balas en un segundo procedimiento
En un segundo procedimiento realizado en el mismo complejo fronterizo, los trabajadores inspeccionaron otro automóvil y encontraron 35 municiones pertenecientes a una pistola calibre 9 milímetros sin percutar ocultas debajo del asiento trasero. La existencia del material no había sido informada por el conductor durante el control.
Las municiones fueron decomisadas por infringir la Ley 17.798 sobre Control de Armas y Explosivos.
Desde Aduanas destacaron que este tipo de controles forman parte de las tareas permanentes de vigilancia y protección de los cruces fronterizos destinados a impedir el ingreso de mercancías ilegales y reforzar la seguridad de uno de los principales pasos internacionales entre Chile y Argentina.
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