Argentina seguirá un año más fuera de la mira de los mercados internacionales

El MSCI la mantuvo en el nivel de "stand alone", es decir, fuera de los diferentes paneles de bonos de países. La entidad considera que persisten los controles de cambio.

El Morgan Stanley Capital International (MSCI) fue claro esta semana: Argentina sigue estando fuera de la liga. La mantuvo en la categoría stand alone, lo que quiere decir que no tiene la mínima condición para ser considerada destino de inversiones.

La decisión cortó el entusiasmo que había desatado la mejora de las notas que semanas atrás habían otorgado la calificadora Fitch y Standard & Poor´s , que pasaron al país de CCC- a B-.

Y la explicación que da el MSCI es que en Argentina siguen los controles de cambio , lo que implica que el que entra puede llegar fácil con sus dólares, pero si se quiere ir no está tan claro como hacerlo.

Es por ello que Javier Milei va a tener que esperar un año más si quiere pasar a ser un "mercado de frontera" que es el panel de menores notas.

Todo ello ocurre mientras el riesgo país de Argentina cayó unos 100 puntos a 425/430 puntos, lo que implica una mejora notable, pero lejos todavía del promedio regional que está entre los 250 y 300 puntos.

Cuál parte del Cepo cambiario sobrevive

Aunque el público en particular ya no tiene restricciones para comprar y vender dólares, todavía persisten restricciones para empresas. Estas son:

Restricción cruzada (Parking): Sigue vigente la regla del Banco Central que impide comprar dólares a través de la bolsa (MEP o CCL) si se realizaron compras en el mercado oficial en los últimos 90 días, ni acceder al oficial si operaste dólares financieros en ese mismo lapso.

Liquidación de divisas: Existe la obligación legal para los exportadores de bienes y servicios de liquidar sus ingresos de divisas en el Mercado Libre de Cambios dentro de plazos determinados.

Deudas financieras y servicios: Persisten controles sobre el giro de dividendos, cancelación de obligaciones entre empresas vinculadas ("deuda intercompany") y el acceso al mercado oficial por pagos de servicios.

Operatoria de valores: La Comisión Nacional de Valores mantiene regulaciones transversales que limitan el apalancamiento mediante cauciones para la compra de moneda extranjera

Domingo Cavallo pide eliminar lo que queda del cepo

Precisamente, en la semana en que el MSCI definía la situación de Argentina, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, insistió con uno de sus principales críticas al programa económico y le recomendó al Gobierno levantar todas las restricciones del cepo cambiario que aún persisten para la compra de dólares por parte de las empresas.

"En referencia al momento actual yo sostengo que lo primero que tiene que hacer el Gobierno es remover totalmente el cepo cambiario", afirmó Cavallo en una charla que mantuvo este fin de semana en el programa de streaming Economía de Quincho.

El extitular del Palacio de Hacienda en los años 90 dijo al respecto que "es el mejor momento para remover el cepo cambiario porque hay una gran superávit comercial y hay una gran afluencia de dólares y por lo tanto se puede eliminar el cepo cambiario y dejar totalmente libre el movimiento de capitales".

"Por supuesto, en tren de remover las restricciones al movimiento de capitales, al mismo tiempo hay que acumular la mayor cantidad de reservas posibles", explicó el considerado "padre de la Convertibilidad", quien sostuvo que la compra de dólares por parte del Banco Central con emisión de pesos no sería inflacionaria.

Destrucción creativa: la primera parte funciona

En ese marco, los empresarios y economistas cuestionan la idea de lo que el gobierno llama "destrucción creativa", un concepto en economía que hace referencia a los momentos de cambio de modelo donde los antiguos negocios caen y dan lugar a nuevos.

Dicen empresarios del "circulo rojo" que por lo menos la primera parte del concepto se cumple a la perfección.

Los datos oficiales indican que desde que comenzó el gobierno de Javier Milei han cerrado en términos netos 31 empresas por día. Ese número implica que han cerrado mas empresas de las que han abierto en estos poco mas de dos años.

Para el relato libertario hay un problema en la tasa de natalidad de empresas. Dicen que no se abren la cantidad suficiente, mientras que la tasa de mortalidad estaría a niveles históricos (unas 300 mil firmas al año)