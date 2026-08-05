Una niñera argentina fue detenida por el ICE en EE.UU: su familia alega que entró de forma legal

Iliana Noelí Lick, de 30 años y de Buenos Aires, fue arrestada el 11 de julio por agentes en Filadelfia.

Una argentina de 30 años fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando se dirigía a ver un partido del Mundial. Se trata de Iliana Noelí Lick , una niñera oriunda de Buenos Aires que vive en Filadelfia y cuya familia inició una campaña para recaudar fondos destinados a afrontar los gastos de su defensa legal.

Lick fue arrestada el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia , cuando se disponía a viajar a Kansas City para asistir a un partido de la Selección argentina durante la Copa del Mundo.

Según explicó su entorno, la mujer había ingresado legalmente a Estados Unidos en septiembre de 2024 y actualmente residía en Filadelfia junto a su novio, Steven Melchiorre. Allí trabajaba como niñera para dos familias y estaba al cuidado de tres chicos menores de cinco años .

La campaña para afrontar su defensa

Tras la detención, familiares de Lick lanzaron una campaña de recaudación a través de GoFundMe para reunir dinero que permita afrontar los costos derivados del proceso migratorio.

En la descripción de la campaña, sus allegados aseguran que la argentina “no tiene antecedentes penales” y remarcan el vínculo que había construido con las familias para las que trabajaba.

“Para estos niños, Iliana no es solo una cuidadora. Es parte de su familia”, señalaron quienes impulsaron la colecta.

El entorno de la joven también contó que durante los primeros días posteriores al arresto no pudieron comunicarse con ella, una situación que incrementó la preocupación de sus familiares y allegados. Más adelante pudieron establecer contacto y aseguraron que Lick se encuentra “asustada y abrumada”, aunque se mantiene fuerte y agradecida por las muestras de apoyo que recibió.

El dinero reunido será utilizado para contratar abogados especializados en cuestiones migratorias, afrontar una eventual fianza —que hasta el momento no fue fijada— y cubrir gastos relacionados con la comunicación, viajes y otras necesidades vinculadas con el proceso judicial.

Hasta el momento, la campaña había conseguido reunir más de 16.700 dólares, sobre un objetivo establecido en 24.000 dólares.

Qué dijo el novio de la argentina

Steven Melchiorre, pareja de Lick, aseguró que la mujer tiene una solicitud migratoria pendiente para permanecer en Estados Unidos y sostuvo que la detención los tomó completamente por sorpresa.

En declaraciones a CBS News, Melchiorre afirmó que la argentina “nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito y nunca dejó de pagar los impuestos correspondientes”.

El hombre sostuvo que justamente por esas circunstancias la detención resultó inesperada para su entorno.

Mientras continúa el proceso migratorio, familiares y allegados de Lick buscan reunir los fondos necesarios para afrontar su defensa y los gastos asociados a su situación legal en Estados Unidos.