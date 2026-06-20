Villarruel fulminó a Adorni tras el acto en Rosario: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano"

La ceremonia por el Día de la Bandera evidenció la tensión entre la vicepresidenta y el Gobierno nacional, con fuertes críticas al jefe de Gabinete.

El acto por el Día de la Bandera en Rosario volvió a exponer la distancia entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el círculo cercano de Javier Milei. Durante la jornada, la funcionaria fue contundente en sus declaraciones sobre la organización del evento y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En diálogo con la prensa, la vicepresidenta aclaró que recibió una invitación formal, aunque señaló que su presencia no dependía de ese aspecto. “Recibimos la invitación de la gobernación, pero yo pensaba venir igual”, indicó. En ese sentido, cuestionó el trato institucional hacia su figura y remarcó: “No creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada”.

Villarruel también hizo foco en la necesidad de mantener el carácter patriótico de la fecha y evitar la confrontación política. “Estamos en democracia, esto representa la bandera para todos los argentinos. Es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación y que haya esta segregación”, señaló.

Adorni, en el centro de las críticas

Al ser consultada sobre el vocero presidencial, Manuel Adorni, Villarruel no esquivó la polémica. “Esto es un acto patrio, no era un acto para apoyar a Adorni”, señaló, en referencia a las muestras de respaldo que recibió durante la ceremonia.

En esa línea, lanzó una de las frases más fuertes de la jornada: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”.

villarruel adorni

La vicepresidenta insistió además en que la fecha debía estar centrada en la figura del creador de la bandera y en el sentido patriótico del encuentro, por encima de las disputas políticas. “Hoy es para recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa, reconocer a los rosarinos, a la provincia de Santa Fe y recordar la figura del General Belgrano”, expresó.

No hubo saludo entre Villarruel y Milei

Más allá de sus declaraciones a la prensa, las tensiones dentro del oficialismo también se hicieron visibles durante la ceremonia, con gestos que evidenciaron el distanciamiento entre la vicepresidenta y el entorno presidencial.

Mientras se entonaban las estrofas del Himno Nacional, Villarruel permaneció de espaldas al escenario principal donde se ubicaba el Presidente, mirando de forma fija hacia la insignia patria. Recién una vez finalizado el acto protocolar y con el inicio de los aplausos generales, la vicepresidenta se dio vuelta para volver a mirar hacia el escenario central.

javier milei pullaro rosario dia de la bandera

Este gesto se suma a una serie de episodios que vienen marcando el distanciamiento dentro del oficialismo desde hace varios meses. Según reportes de periodistas presentes en el lugar, el presidente Javier Milei tampoco la habría saludado durante el evento, una actitud que ya se había registrado en el Tedeum del 25 de Mayo.