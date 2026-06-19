Llegó una perra experta en restos humanos para buscar a Manlio Hernández en el basural

Se trata de Ciara, un animal entrenado que trajeron desde Chubut para rastrear el Complejo Ambiental. Las hipótesis detrás del caso del vecino que desapareció hace 50 días.

La principal hipótesis sobre la desaparición de Manlio Hernández es que haya sido sepultado entre los residuos en el basural.

Tal como había anticipado LM Neuquén , en el marco de la desaparición de Manlio Hernández, finalmente se concretó un nuevo rastrillaje en el Complejo Ambiental Neuquén ( CAN ). El mismo contó con la participación de una perra especialmente entrenada.

El operativo comenzó este jueves al mediodía y continuará durante la jornada de este viernes. Las tareas son coordinadas por el Ministerio Público Fiscal y cuentan con la participación de efectivos de la Policía de Neuquén y de la Policía Federal Argentina.

La protagonista del procedimiento es "Ciara", una perra especializada que fue trasladada a Neuquén por integrantes de la división Cuartel Base Aeronaval Almirante Zar de la Policía Federal, con asiento en Trelew, Chubut . La colaboración se realiza a través del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas).

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En el lugar estuvieron presentes la fiscal del caso, Lorena Juárez; el asistente letrado Maximiliano Javega; y personal del Departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial. Las autoridades están avocadas a la resolución del caso de desaparición del vecino de Colonia Nueva Esperanza, en situación de pobreza, que hacía changas para sostener a su familia, constituida por su pareja y tres hijos pequeños.

Cómo trabaja la perra especializada en "RH"

De acuerdo a lo informado por el MPF durante la primera jornada se realizaron aproximadamente dos horas de rastrillaje dentro del predio del basural. Allí Ciara puso en acción su poder olfativo para rastrear solo "RH", es decir, restos humanos.

"Es una perra que está entrenada específicamente en la búsqueda de rastros biológicos humanos, y por eso solicitamos la colaboración para poder hacer estos rastrillajes", explicó Juárez al confirmar el operativo.

La especialidad es fundamental en un terreno donde existen miles de toneladas de basura que incluye animales muertos de varias especies, como pájaros, ratas, gatos o perros: Ciara descarta el rastro de cadáveres animales.

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Por el contrario, si su olfato le marca un indicio de resto humano, comenzará a escarbar. Por eso, en los puntos donde Ciara escarba la máquina retroexcavadora profundiza la excavación.

De acuerdo a lo relevado por este diario, debido al contexto de basural, la perra de la Policía Federal de Trelew trabaja durante 15 minutos y tiene descansos de media hora para evitar el estrés y la contaminación.

Aunque crece la expectativa por los resultados, todavía no han sido revelados porque esperan concluir la segunda jornada de búsqueda.

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Cabe destacar que el trabajo se complejiza por la presencia de otros perros, por lo que Ciara debe buscar atada con una correa. Además, desde el primer día de búsqueda se incorporaron más de 50m2 de basura.

Una medida que había sido anticipada

La intervención de Ciara representa una novedad relevante en la causa, ya que durante las primeras semanas de búsqueda se había descartado la utilización de perros rastreadores convencionales debido a las particulares condiciones del complejo ambiental.

Según indicó el comisario Carlos Canavídez, jefe de Búsqueda de Personas, a LM Neuquén, el enorme volumen de residuos y la multiplicidad de olores presentes en el predio hacían prácticamente imposible que los perros utilizados habitualmente en Neuquén pudieran seguir un rastro específico.

Por este motivo, una medida que evaluaban tomar era la solicitud de colaboración de perros especialmente entrenados provenientes de La Pampa para realizar una nueva búsqueda dentro del basural. Sin embargo, se confirmó la disponibilidad y voluntad de Chubut.

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La última noche en el basural

De acuerdo a la información recolectada hasta el momento, el hombre de 35 años fue visto por última vez la madrugada del 30 de abril, cuando se dirigía hacia el Complejo Ambiental Neuquén (CAN) desde su vivienda en la zona de Colonia Nueva Esperanza.

De acuerdo con su familia, Manlio dejó su teléfono celular y salió de la casa a reciclar comida para los animales.

Luego, según el testimonio de un comerciante próximo al basural, la noche del 29 de abril compró una bebida alcohólica en su almacén.

Búsqueda de Manlio Martínez

Posteriormente, un reciclador declaró haberlo visto alrededor de las 3 de la madrugada dentro del Complejo Ambiental Neuquén, en aparente estado de ebriedad. Ese testimonio constituye, hasta hoy, el último registro conocido de Manlio con vida.

Las hipótesis sobre la desaparición siguen abiertas

A partir de la información relevada acerca de la última vez que fue visto con vida, la Fiscalía intenta determinar si permaneció dentro del predio o si logró salir posteriormente. Sin embargo, hasta donde informaron las autoridades policiales, la investigación mantiene abiertas distintas líneas de análisis que apuntan a la muerte de Manlio.

Una de ellas investiga si fue víctima de un accidente dentro del basural y haber quedado sepultado entre los residuos tras el movimiento de maquinaria pesada.

Otra hipótesis contempla la posibilidad de que haya sido víctima de un hecho violento. En paralelo, continúan pendientes los peritajes sobre teléfonos celulares secuestrados durante allanamientos realizados en viviendas de personas vinculadas a presuntas amenazas a Manlio previas a su desaparición.

Mientras la causa sigue sin respuestas definitivas, la utilización de Ciara abre una nueva expectativa para la familia de Manlio Martínez, que desde hace más de 50 días reclama conocer qué ocurrió con él después de aquella madrugada en la que ingresó al Complejo Ambiental Neuquén y nunca regresó.