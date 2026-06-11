La búsqueda atraviesa la quinta semana luego de rastrillajes, uso de drones y maquinaria pesada. Resta la apertura de celulares secuestrados a vecinos.

A un mes de la desaparición de Manlio en el basural revisarán cámaras y podrían sumar perros especializados

A más de un mes de la desaparición de Manlio Martínez , la investigación sumó nuevas medidas que vuelven a poner la atención sobre el Complejo Ambiental Neuquén (CAM), el último lugar donde fue visto con vida durante la madrugada del 30 de abril.

La Fiscalía de Homicidios solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas dentro del predio con el objetivo de intentar determinar si el hombre de 35 años ingresó y salió del complejo durante las horas previas a su desaparición. Se trata de un vecino de Colonia Nueva Esperanza, en situación de pobreza, con escasos recursos económicos, que hacía changas para sostener a su familia, constituida por su pareja y tres hijos pequeños.

Si bien no existen cámaras que cubran la totalidad del basural, sí hay equipos de vigilancia en una base operativa donde funcionan oficinas administrativas y sectores de control. Los investigadores buscan establecer si alguno de esos registros captó movimientos de Martínez o permite reconstruir recorridos dentro del predio.

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La medida se suma a otras diligencias que permanecen en curso en una causa que mantiene abiertas dos hipótesis principales: que Manlio haya sufrido un accidente dentro del basural o que haya sido víctima de un hecho violento.

La última noche

Hasta el momento, la investigación logró reconstruir parte de los movimientos de Martínez antes de desaparecer. De acuerdo con su familia, Manlo dejó su teléfono celular y salió de la casa a reciclar comida para los animales. Luego, según el testimonio de un comerciante de Colonia Nueva Esperanza, la noche del 29 de abril compró bebidas alcohólicas en su almacén cercano al basural.

Posteriormente, un reciclador declaró haberlo visto alrededor de las 3 de la madrugada dentro del Complejo Ambiental Neuquén, en aparente estado de ebriedad.

Ese testimonio constituye, hasta hoy, el último registro conocido de Manlio con vida. A partir de esa información, la Fiscalía intenta determinar si permaneció dentro del predio o si logró salir posteriormente.

Perros especializados en búsqueda de personas

Otra de las medidas que analiza la investigación que evalúan tomar es la solicitud de colaboración de perros especialmente entrenados provenientes de La Pampa para realizar una nueva búsqueda dentro del basural.

La posibilidad representa un cambio respecto de los primeros operativos realizados tras la desaparición. Desde el inicio de la causa, la utilización de perros rastreadores había sido descartada por los equipos locales debido a las características del lugar.

El comisario Carlos Canavídez, jefe de Búsqueda de Personas, había explicado a LM Neuquén que el enorme volumen de residuos y la multiplicidad de olores presentes en el predio hacían prácticamente imposible que los perros utilizados habitualmente en Neuquén pudieran seguir un rastro específico.

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Ahora, la expectativa podría estar puesta en canes especializados que cuentan con entrenamiento para intervenir en escenarios complejos y que podrían aportar nuevas herramientas para inspeccionar sectores que hasta el momento no arrojaron resultados.

Los allanamientos y la hipótesis de un crimen

En paralelo, la investigación continúa avanzando sobre una de las líneas que sostiene la familia de Martínez. Su pareja, Noelia Cortés, manifestó en reiteradas oportunidades que cree que Manlio pudo haber sido víctima de una agresión y posteriormente ocultado dentro del predio.

Esa hipótesis cobró relevancia luego de que surgieran versiones sobre presuntas amenazas previas por parte de vecinos de la zona. En ese contexto, la Fiscalía realizó dos allanamientos en viviendas vinculadas a personas mencionadas durante la investigación.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares que ahora deberán ser analizados por especialistas de la Dirección de Asistencia Forense Informática (DAFI).

Búsqueda de Manlio Martínez (1)

La apertura y peritaje de esos dispositivos podría aportar información sobre comunicaciones, movimientos o eventuales contactos mantenidos durante las horas previas a la desaparición.

¿Enterrado en la basura?

La causa atraviesa una etapa de reevaluación de medidas luego de los extensos rastrillajes realizados durante mayo. Los operativos incluyeron recorridas a pie, drones, personal de Caballería, Infantería y excavaciones con maquinaria pesada en sectores donde se descargan residuos.

Sin embargo, ninguno de los procedimientos permitió hallar rastros concluyentes sobre el paradero de Martínez. "La máquina que revuelve la basura pesa entre 20 y 30 toneladas", indicó el jefe policial, anticipando cuál sería el desenlace para el hombre desaparecido según la escalofriante hipótesis de su enterramiento en el basural.

"Hay comentarios tanto de la familia como de personas que frecuentan el basural de que varias veces se ha quedado dormido en el camino de la máquina, y lo han sacado a último momento antes de que lo aplastaran", informó a LM Neuquén. En tanto confirmó: "una de las hipótesis fuertes es que no lo hayan alcanzado a sacar y haya quedado enterrado".

La familia de Manlio Martínez pide que continúe el rastrillaje del basural de Neuquén

"Es una aguja en un pajar, cuando revuelven y rotan la basura, la dejan seis metros bajo tierra; si lo aplasta la máquina con 30 toneladas, se complica bastante", subrayó respecto del movimiento realizado, que recibió críticas de la familia porque, según apuntaron se extendió en un pequeño radio y duró menos de lo previsto. "Apareció la encargada del basural y puso las máquinas a levantar ranchitos de la gente en otro lado", indicó Cortés a este medio.

En esa línea, la familia insiste en que la búsqueda dentro del basural no debe darse por terminada, teniendo en cuenta que la denuncia se radicó el 2 de mayo en la Comisaría 20. El caso quedó a cargo de la fiscal Lorena Juárez, luego de que Andrés Azar haya sido trasladado desde Homicidios a la Fiscalía de Actuación Genérica.

Con el análisis de cámaras, la posible llegada de perros especializados y los peritajes pendientes sobre teléfonos celulares, la investigación intenta responder una pregunta que sigue sin resolución desde hace más de un mes: qué ocurrió con Manlio Martínez después de aquella madrugada en el Complejo Ambiental Neuquén.