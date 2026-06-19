Pactaron una compra de dólares y terminaron siendo víctimas de un violento robo

El hecho tuvo lugar en un departamento de alquiler temporario. Uno de los ladrones tenía pedido de captura vigente en Buenos Aires.

Una presunta operación de compraventa de dólares terminó en un violento robo en la provincia de Neuquén cuando dos personas fueron asaltadas. Como consecuencia, la Policía detuvo a dos hombres.

La situación derivó luego de que las fuerzas de seguridad recibieran la denuncia por el hecho ocurrido dentro de un departamento de alquiler temporario , donde los ladrones habían concurrido para concretar una transacción cambiaria.

El suceso ocurrió el pasado jueves 18 en pleno centro de Neuquén capital y se conoció alrededor de las 13, cuando los efectivos de la Comisaría Primera acudieron a un edificio tras un llamado al Centro de Operaciones Policiales.

Según la información difundida por las autoridades, con la colaboración de la propietaria del inmueble, los uniformados ingresaron al departamento y asistieron a las víctimas, quienes relataron que habían sido sorprendidas por dos hombres y una mujer.

comisaria primera

Cómo fue el robo

De acuerdo con la denuncia radicada, los sospechosos se presentaron como parte de una operación de compraventa de dólares. Sin embargo, una vez dentro del departamento, amenazaron a las víctimas con armas blancas y les sustrajeron dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Los damnificados también señalaron que fueron atados con cinta adhesiva y encerrados dentro del inmueble para impedir que solicitaran ayuda mientras los delincuentes escapaban.

Tras varios minutos, lograron liberarse por sus propios medios. Uno de ellos pidió ayuda y un allegado que aguardaba en la vía pública comenzó a seguir a los sospechosos, aportando información clave para la intervención policial.

Dolares Inversiones (2)

Dos detenidos

Gracias a los datos aportados por testigos y víctimas, efectivos policiales lograron interceptar a dos de los presuntos involucrados en inmediaciones de las calles Santamaría y Belgrano.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que secuestró dos cuchillos presuntamente utilizados durante el asalto y cintas adhesivas compatibles con las empleadas para inmovilizar a las víctimas.

La Fiscalía de Robos y Hurtos tomó intervención en la causa y dispuso la detención de ambos sospechosos. Además se ordenaron distintas medidas investigativas para avanzar en el esclarecimiento del hecho y determinar la participación de una tercera persona señalada por los denunciantes.

policia neuquen generica -VALIDA 1200-

Pedido de captura

Durante las averiguaciones, los investigadores descubrieron algo revelador. Los efectivos constataron que uno de los detenidos registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El antecedente quedó incorporado al expediente y será evaluado en el marco de las actuaciones judiciales que continúan su desarrollo.