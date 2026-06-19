La conducción nacional de Parques le exigió dar un paso al costado a Monín Aquín. El principal candidato para el reemplazo es un conocido referente de Junín de los Andes.

Sacudón en el Parque Nacional Lanín: le pidieron la renuncia a la intendenta y ya hay reemplazo

La conducción de la Administración de Parques Nacionales le pidió la renuncia a la intendenta del Parque Nacional Lanín , Monín Aquín, y en las últimas horas comenzó a tomar fuerza el nombre de un dirigente de La Libertad Avanza de la zona sur neuquina para ocupar el cargo.

Según pudo confirmar LM Neuquén de fuentes vinculadas al espacio libertario, el principal candidato para asumir la conducción del área protegida es Alberto Marasco , actual integrante del directorio de la Corporación Interestadual Pulmarí y referente de La Libertad Avanza en el sur de la provincia.

La salida de Aquín se produjo en medio de una reconfiguración política dentro de los organismos nacionales con presencia en Neuquén. De acuerdo con las fuentes consultadas, la decisión fue impulsada desde la conducción de Parques Nacionales, que le habría solicitado dar un paso al costado.

Aunque oficialmente no trascendieron los motivos de la salida, dentro de La Libertad Avanza sostienen que existe la intención de que la conducción del parque quede en manos de una figura que responda políticamente al espacio libertario.

nadia marquez Nadia Márquez junto a Sergio Álvarez, presidente de Parques Nacionales.

"LLA quiere a alguien que responda a LLA y no a otro espacio", resumió una fuente partidaria que sigue de cerca las negociaciones. Coincidentemente la senadora nacional por Neuquén, Nadia Márquez, acaba de publicar una foto junto a Sergio Álvarez, presidente de Parques Nacionales, quien coordina las 39 áreas protegidas del país.

En ese escenario, el nombre que aparece con más fuerza es el de Alberto Marasco, de 53 años y residente en Junín de los Andes. Actualmente integra el directorio de Pulmarí y es considerado uno de los referentes libertarios con mayor presencia territorial en la zona sur de Neuquén.

Su designación todavía no fue oficializada, pero es la alternativa que hoy concentra mayores respaldos dentro del espacio político.

En un primer momento se analizaba que el eventual reemplazo asumiera funciones el próximo 1 de julio. Sin embargo, en las últimas horas comenzaron gestiones para acelerar los tiempos administrativos y concretar el cambio antes de esa fecha.

laguna verde parque nacional lanín

La definición reviste una importancia especial debido al peso institucional del Parque Nacional Lanín, una de las áreas protegidas más extensas y estratégicas del país. El parque conserva unas 412 mil hectáreas de bosques andino-patagónicos, lagos, volcanes y áreas de montaña distribuidas en gran parte del sur neuquino.

Además de su relevancia ambiental, constituye uno de los principales motores turísticos de localidades como San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

Una gestión que duró poco más de dos años

Aquín había llegado a la intendencia del Parque Nacional Lanín en 2024, durante los primeros meses de la gestión nacional de Javier Milei.

Su designación estuvo vinculada al entonces esquema de alianzas que acompañó el desembarco de las nuevas autoridades nacionales en la región. Proveniente del ámbito turístico y con trayectoria en la función pública, había sido concejal de San Martín de los Andes y también candidata a intendenta de esa ciudad en las elecciones de 2023.

El Parque Nacional Lanín, otra vez objeto de polémica. El Parque Nacional Lanín, otra vez objeto de polémica.

Durante su presentación al frente del organismo había planteado la necesidad de reconstruir los vínculos entre el parque y la comunidad local, además de fortalecer el desarrollo turístico bajo criterios de conservación ambiental.

En los últimos meses, sin embargo, su figura también quedó expuesta en algunos debates públicos vinculados a la gestión ambiental del área protegida.

Uno de los episodios de mayor repercusión ocurrió a comienzos de junio, cuando intimó formalmente al municipio de San Martín de los Andes por los vuelcos de efluentes cloacales que llegan al lago Lácar a través de los arroyos Pocahullo y Calbuco. La intervención generó una fuerte discusión institucional entre el Parque Nacional Lanín y distintos organismos municipales.

Desde el espacio libertario vienen impulsando cambios en distintas delegaciones nacionales con presencia en la provincia, con el objetivo de fortalecer una estructura propia de cara a los próximos desafíos electorales.