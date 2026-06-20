El accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada en General Pacheco. El cantante realizó un comunicado a través de sus redes sociales.

Murió una nena de dos años tras un choque en Panamericana: era hija de un músico de Rodrigo Tapari

Un trágico choque ocurrido durante la madrugada de este sábado terminó con la vida de una nena de dos años. La pequeña, identificada como Aiona Toloza, era hija de un músico de la banda del cantante Rodrigo Tapari, quien expresó su acompañamiento a la familia y anunció la suspensión de los shows previstos para hoy.

El accidente de tránsito ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la Autopista Panamericana , a la altura del kilómetro 31, en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro se produjo cuando el Volkswagen Gol en el que se trasladaba la familia habría sufrido un desperfecto mecánico y quedó detenido sobre el segundo carril rápido de la autopista. En ese momento fue impactado desde atrás por un Renault Captur.

La niña viajaba junto a sus padres, Juan Manuel Toloza y Camila Martínez, ambos de 27 años. Según trascendió, el hombre es trombonista de la banda de Rodrigo Tapari.

Debido a la violencia del impacto, la parte trasera del auto familiar sufrió importantes daños. Aiona, que viajaba en el asiento trasero, fue la más afectada y falleció en el lugar.

choque panamericana2

La madre de la menor fue derivada al Hospital de Pablo Nogués con heridas de gravedad, entre ellas una fractura de pelvis y una lesión en el bazo. Según informaron, se encontraba consciente al momento de ser asistida. En tanto, el padre de la pequeña sufrió heridas leves y fue llevado al Hospital de Pacheco en estado de shock al haber sido informado sobre el fallecimiento de su hija.

El conductor del Renault Captur, un hombre de 49 años identificado como Gustavo González Zapata, también fue trasladado al mismo centro médico por precaución.

Tras el accidente, intervino personal de la Comisaría 5ta de El Talar para asegurar la zona, ya que el tránsito quedó detenido por completo con desvíos hacia Colectora mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del choque. Posteriormente, la investigación quedó a cargo de la UFI N°1 a cargo de Karina Bianchi.

La reacción de Rodrigo Tapari al conocer la noticia

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, el cantante informó la suspensión de los shows previstos para este sábado y expresó su acompañamiento a Juan Manuel Toloza tras la muerte de su hija Aiona,

“Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor”, señaló Tapari en el mensaje.

comunicado rodrigo tapari

Además, Tapari agradeció el respeto, el cariño y las oraciones recibidas “para que Dios traiga consuelo a toda la familia", en medio del difícil momento.