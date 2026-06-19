Villarruel desafía a Milei: irá al acto del Día de la Bandera sin ser invitada por la Casa Rosada

La Vicepresidenta confirmó que irá pese a no haber sido invitada. Por su investidura, las autoridades avisan que le harán un lugar.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , confirmó que participará en el acto del Día de la Bandera en Rosario , a pesar de que el presidente Javier Milei no la incluyó entre los invitados oficiales del Poder Ejecutivo nacional.

La titular del Senado anunció ayer por la noche en redes sociales que se hará presente en el Monumento Histórico Nacional a la Bandera. “ El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna . Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, publicó en respuesta a un mensaje de apoyo de una usuaria que la alentaba a ocupar su espacio en el acto.

Se trata de una posibilidad que ya había sido barajada por Infobae días atrás, luego de que fuentes del entorno de la vicepresidenta adelantaron que Villarruel había tomado la decisión de viajar de cualquier manera y ver el acto por fuera del área de los funcionarios nacionales.

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Finalmente, la invitación no le llegó desde la Casa Rosada, que está encargada de convocar a las autoridades del ámbito nacional. En el entorno de Villarruel dijeron que hubo una invitación por parte del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y del intendente de Rosario, Pablo Javkin; pero esto fue desmentido tajantemente de parte de las autoridades provinciales. “Si va a estar presente no es que no se la va a dejar pasar. Por su investidura, algún lugar va a tener. Será cuestión de lo que se hable con las áreas de protocolo”, indicó una voz oficial de la provincia de Santa Fe."

"Que se la cruce de frente"

Días antes, desde el villarruelismo habían pronunciado fuertes palabras contra la política de invitaciones del mileismo: “Si ella quiere ir a Rosario, va a ir. Y le importa muy poco lo que piensen los defensores de corruptos. Que se la cruce de frente”.

Es que Milei decidió no invitar a su compañera de fórmula de las elecciones presidenciales al tedeum por el 25 de mayo celebrado en la Catedral Metropolitana, siendo la primera vez en la administración libertaria que no se la convocaba. Esta política parece haber llegado para quedarse.

El presidente tiene decidido ir a la celebración del Día de la Independencia en la ciudad de Tucumán. No está confirmado que Villarruel insista con ir al acto por el 9 de julio, pero lo cierto es que ya dio muestras de su autonomía sobre la cúpula de la Casa Rosada, marcando una postura firme de “no perderse los actos patrios”.

Milei dia de la bandera

No está determinado si Villarruel será ubicada cerca del presidente Milei. “En este acto no hay palco y el etiquetado lo maneja Presidencia. Es decir, ellos manejan los lugares de los funcionarios de Nación. Por lo tanto, si quisieran excluirla o sentarla en otro lugar podrían hacerlo”, explicaron fuentes provinciales. Habitualmente la distribución del espacio es con un pasillo en el medio y que de un lado lo ocupan las autoridades nacionales respetando ciertos asuntos de protocolo y del otro lado se sientan los locales, Provincia y la Municipalidad.

Eso se determinará en las próximas horas luego de las últimas videollamadas que mantendrán los encargados de protocolo de Presidencia junto a las autoridades subnacionales y municipales.

malvinas villarruel

Quien sí estará en unas de las primeras filas será el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que ya confirmó su presencia en el acto del sábado, según pudo saber Infobae de fuentes inobjetables. Será su primera aparición en el marco de una creciente presión política para que dé un paso al costado a partir de la causa judicial en la que se investiga su crecimiento patrimonial. Se espera que al acto asista casi la totalidad del Gabinete Nacional. Al menos así trascendió que fue la directiva puertas adentro de la Casa Rosada.

Las invitaciones formales ya fueron cursadas para todos los invitados políticos, como los diputados nacionales y senadores electos por la provincia de Santa Fe. “El Gobernador de la Provincia Invencible de Santa Fe Lic. Maximiliano Pullaro y el Intendente Municipal de Rosario, Dr. Pablo Javkin, tienen el agrado de invitar a Ud/s a participar del acto en conmemoración del Día de la Bandera”, reza la citación.

El evento comenzará a las 10 de la mañana en el Mástil Mayor del Monumento Histórico a la Bandera y los ingresos se harán por Rioja y 1° de Mayo. En caso de lluvia, el acto se desarrollará en la Galería de Honor de las Banderas de América, que se encuentra adentro del monumento.

Las autoridades municipales y provinciales son las que organizan ciertos aspectos de la ceremonia, pero cuando el Presidente confirma su asistencia a un evento de estas características, Nación termina tomando la batuta de las cuestiones organizativas más importantes, como es la seguridad y la disposición de los invitados.

En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro opta por mantener una postura institucional ante la visita presidencial. El mandatario provincial evitó confrontar públicamente por la falta de inversión nacional en las obras de restauración del Monumento, priorizando un clima de concertación para el Día de la Bandera. Según informaron desde la Gobernación, la obra acumulaba más de una década de interrupciones y demoras por parte de la Nación; y el Gobierno Provincial decidió asumir su ejecución y finalizarla, con una inversión superior a los 4.000 millones de pesos.

La estrategia de Pullaro consiste en sostener la institucionalidad, evitando alimentar la confrontación política en un contexto nacional marcado por la fragilidad del Poder Ejecutivo y la expectativa de manifestaciones durante la jornada. El Gobernador remarcó la importancia de la presencia presidencial, aunque la relación entre el gobierno nacional y la provincia se mantiene atravesada por reclamos pendientes y diferencias en materia de gestión.

“Cuando los recursos públicos se administran con austeridad, cuando no se roba, la plata alcanza. En la provincia de Santa Fe demostramos que se puede gestionar de manera eficiente y cumplir con las obras que la gente espera”, marcó en uno de los puntos más álgidos de su discurso.