En un operativo de limpieza nocturno se llevan cinco camiones con residuos

Las taras fueron realizadas por el municipio en calle Luis Beltrán. También desmalezaron veredas.

La Municipalidad de Neuquén llevó adelante un operativo nocturno de limpieza sobre la calle Luis Beltrán, en el tramo comprendido entre Bejarano y Solalique. Como resultado de las tareas, se retiraron cinco camiones completos de residuos, entre restos de poda, yuyos y residuos domiciliarios.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert , destacó el despliegue realizado, que contó con la participación de 48 operarios y maquinaria importante, entre ellos camiones volcadores.

Durante el operativo se llevaron a cabo tareas de desmalezamiento de veredas, poda correctiva, erradicación de microbasurales y limpieza de desagües pluviales del sector.

Los trabajos comenzaron a las 22 y se extendieron hasta las 2 de la madrugada. El operativo se desarrolló desde la zona del Ejército hasta la calle Solalique.

“La intención era llegar hasta la calle O’Connor, pero debido a la gran cantidad de residuos y vegetación que hubo que retirar no pudimos avanzar hasta Valentina”, explicó Haspert.

El operativo que viene

En este sentido, adelantó que próximamente se realizará un nuevo operativo para completar las tareas y llegar hasta Valentina Sur.

El funcionario señaló que este tipo de intervenciones resultan difíciles de realizar durante el día debido al intenso tránsito que registra la calle Luis Beltrán. “Por la noche podemos trabajar de manera más segura y eficiente”, afirmó.

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Además, destacó que el operativo se desarrolló sin inconvenientes y que los trabajos se realizaron de manera coordinada.

“Este tipo de operativos se llevan adelante durante la noche para no generar complicaciones en el tránsito, es por seguridad de los vecinos y vecinas y de los operarios municipales que realizan las tareas de limpieza”, finalizó Haspert.

En otros puntos de la ciudad

Recientemente otro operativo tuvo como escenario la avenida Mosconi, donde tres grupos de trabajo intervinieron desde la intersección con la calle Goya hasta el cruce con Futaleufú-Río Colorado, en ambos sentidos de circulación.

Haspert explicó en la ocasión que este tipo de tareas se realiza por las noches en los sectores más concurridos. “Forman parte de nuestros operativos de rutina que llevamos en arterias muy transitadas como puede ser Mosconi, como puede ser Raúl Alfonsín, Avenida del Trabajador”, señaló el funcionario.

Contó que durante la jornada los equipos encontraron grandes cantidades de maleza y residuos acumulados, “esta es una situación que se repite cada vez que se interviene en estos corredores”, advirtió el funcionario y habló sobre las consecuencias de arrojar basura desde los vehículos: “los residuos terminan obstruyendo los sumideros ubicados sobre la colectora de Mosconi lo que genera problemas serios en los días de lluvia. Si tomaste una gaseosa, no arrojes la botella por la ventanilla, porque después nos causa problemas importantísimos”.

En paralelo a los operativos nocturnos, el municipio sostiene el sistema de recolección puerta a puerta en los barrios.