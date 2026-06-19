Femicidio de Agostina Vega: declaró Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka Negro

Soledad Andreani , la tercera detenida por el presunto femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en la ciudad de Córdoba, fue indagada este viernes por el fiscal Raúl Garzón pero, pese a que negó los hechos, se abstuvo de declarar.

Fuentes cercanas a la investigación dialogaron con la Agencia Noticias Argentinas y confirmaron que la acusada por presunto encubrimiento agravado concurrió este viernes por la mañana a la fiscalía para la audiencia indagatoria.

Se aguardaba que Andreani declare y dé respuestas sobre su vinculación con la causa, pero se anunció que solo negó los hechos en su contra y se abstuvo de responder preguntas.

Respecto al secreto de sumario, las partes aguardan a la decisión del fiscal Garzón sobre si levanta o no la medida judicial extraordinaria dictada días atrás, con el objetivo de tener acceso al expediente.

Soledad Andreani y Barrelier

Osvaldo Fassetta, de 47 años e imputado por el mismo delito que Andreani, compareció de manera escueta este jueves por la mañana y dijo ser "inocente".

Además, la situación procesal de Claudio Gabriel Barrelier se complicó, ya que la Justicia agravó su acusación por homicidio triplemente agravado (femicidio) luego de que se negara a declarar.

Femicidio de Agostina Vega: qué declaración hizo Fasseta, el amigo que vivía en la casa de Claudio Barrelier

En el marco de la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, ocurrido hace tres semanas en Córdoba, el fiscal Raúl Garzón tomó declaración indagatoria este jueves, a Osvaldo Fassetta, quien seguirá detenido por encubrimiento agravado en contexto de violencia de género.

El hombre- uno de los tres detenidos hasta el momento - negó los hechos y se abstuvo de declarar. Retornó a la Cárcel de Bouwer, informaron fuentes judiciales a La Voz.

Fassetta es amigo de Claudio Barrelier, quien está acusado por abuso sexual y homicidio triplemente calificado. Era inquilino de la casa del barrio Cofico donde se presume que ocurrió el brutal femicidio de la adolescente de 14 años.

La indagatoria a Fassetta fue en los Tribunales II de Córdoba. Había gran expectativa por lo que pudiera ocurrir, ya que más allá de que Fassetta podía negar los hechos y no declarar, tal como lo hizo, había que esperar si el fiscal le mantenía la imputación o si se la agravaba. Finalmente su calificación siguió sin alteraciones.

Osvaldo Fassetta

Hasta el momento se presume que Fassetta estaba viviendo en la casa cuando presuntamente ocurrió el femicidio, y además de mantener contactos con la madre de Agostina en las primeras horas supuestamente tratando de despistarla.

El abogado de Fassetta, Eduardo Medina Allende, sostiene que su cliente es inocente y que no tiene nada que ver con la causa.

El letrado fue más allá y, a la vez que cuestiona la pesquisa, viene señalando que pareciera que la causa quiere “cerrarse” en “la hipótesis de un depravado sexual”. En la misma línea, insiste que debería investigarse otra hipótesis como la de una venganza.

Desde la fiscalía y la Policía señalan que, por ahora, no hay elementos que sostengan la posibilidad de una venganza. Para Garzón, Barrelier actuó como un depravado sexual.