La feria arrancó con más de 100 chivitos reservados y familias que aprovecharon para preparar los festejos del Día del Padre y los encuentros mundialistas.

Así se vivió la primera jornada de la Feria del Chivito y el Cordero en el Mercado Concentrador

Este jueves comenzó l a Feria del Chivito y el Cordero en el Mercado Concentrador de Neuquén. Desde las 13, vecinos de la capital y de distintas localidades cercanas se acercaron para llevarse una de las piezas más buscadas del norte neuquino, en la previa de fechas especiales que invitan a reunirse alrededor de la mesa.

La propuesta está organizada por la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc), que llegó al Mercado Concentrador con chivitos frescos de temporada, corderos y distintos productos elaborados de manera artesanal.

Algunos vecinos llegaron con encargos realizados previamente, mientras que otros se acercaron directamente al puesto para hacer fila. Hubo quienes llevaron una sola pieza para compartir en familia y también quienes aprovecharon la oportunidad para comprar dos o tres.

chivitos del norte neuquino - Mercado Concentrador (12) Claudio Espinoza

El contexto también acompañó: con el Mundial como excusa para juntarse con amigos y mirar los partidos, y con la llegada del Día del Padre, muchos vecinos se acercaron para planificar los festejos del fin de semana. Para otros, la feria fue la oportunidad perfecta para comprar con anticipación y aprovechar la disponibilidad de productos regionales.

“La gente nos pedía que volviéramos”

En diálogo con LM Neuquén, Martín González, presidente del Cordecc, destacó la respuesta del público y contó que esta es la segunda vez que acercan este tipo de propuesta al Mercado Concentrador.

chivitos del norte neuquino - Mercado Concentrador (10) Claudio Espinoza

“Es la segunda vez que venimos. Estuvimos hace muy poquito, el mes pasado, y la gente por ahí nos pedía que volviéramos para estas fechas tan importantes. Está el partido de la Selección argentina, el Día del Padre y fechas patrias”, explicó.

El referente remarcó la importancia de acercar el producto directamente a los consumidores. “Con mucho gusto pudimos venir a promocionar este chivito del Alto Neuquén que está requerido en todas las mesas de los neuquinos y también de todo el país”, señaló.

Venta de chivitos en el Mercado Concentrador Ok

Según contó González, la expectativa para esta primera jornada era alta debido a la cantidad de pedidos que ya habían recibido antes de la apertura. “Hoy vinimos con mucha expectativa porque teníamos un número de WhatsApp donde la gente solicitaba. Ya teníamos más de 100 chivitos pedidos, así que buenísimo. Creo que va a ser una jornada rapidísima y que vamos a vender todo”, aseguró.

Ante la alta demanda, desde Cordecc recomendaron realizar los pedidos con anticipación para garantizarse los productos. Los encargos pueden realizarse a través del WhatsApp 2942469860 y, según informaron desde la organización, no habrá límite de unidades para quienes hagan reservas previas. También indicaron que durante ambas jornadas se aceptan distintos medios de pago, como tarjetas de crédito y débito, Mercado Pago y transferencias bancarias.

chivitos del norte neuquino - Mercado Concentrador (1) Claudio Espinoza

Productos del norte neuquino para la mesa familiar

Además de los productos principales, también se pueden encontrar otras elaboraciones regionales. “Trajimos chivitos de la temporada, frescos del Alto Neuquén y corderito. También productos que elaboramos en el paraje El Alamito, como es el escabeche de chivo y escabeche de ajo”, detalló González.

chivitos del norte neuquino - Mercado Concentrador (9) Claudio Espinoza

Para esta edición, el chivito tiene un valor de $160.000 la pieza, con un peso promedio de entre 9 y 10 kilos, mientras que el cordero se ofrece a $170.000 la pieza, con un peso estimado de entre 15 y 17 kilos. Además, los frascos de escabeches tienen un valor de $15.000 y un peso de 360 gramos.

chivitos del norte neuquino - Mercado Concentrador (5) Claudio Espinoza

El movimiento durante la primera jornada reflejó el interés por los productos que, además de formar parte de la identidad gastronómica neuquina, suelen estar presentes en reuniones familiares y celebraciones.

Para quienes no hayan podido asistir este jueves, la Feria del Chivito y el Cordero continuará este viernes en el Mercado Concentrador, donde los vecinos todavía podrán acercarse para adquirir estas producciones del norte neuquino y sumar a sus mesas algunos de los sabores más tradicionales de la provincia.