Repudiable: robaron dos veces en menos de 24 horas en un comedor del oeste y hasta cocinaron en el lugar

“No hay comida hasta nuevo aviso”, reza un lamentable cartel en la puerta del Comedor Comunitario Quimey . Una indignante situación de inseguridad tuvo lugar en el centro solidario, ubicado en el oeste de Neuquén , cuando tres sujetos robaron dos veces durante el fin de semana. Los sospechosos les destrozaron las aberturas del establecimiento y accedieron al lugar a través de las ventanas, donde fueron encontrados infraganti por los trabajadores del centro solidario.

El comedor comunitario, ubicado en la calle Racedo y la Avenida del Trabajador, está haciendo grandes esfuerzos para sobreponerse a los dos robos que sufrieron en menos de 24 horas, durante el último fin de semana. El primer hecho sucedió el sábado 13 cuando tres individuos rompieron la ventana de la cocina y accedieron a las instalaciones, el segundo hecho tuvo lugar el lunes 15 , cuando los sospechosos destrozaron las aberturas del baño, para ingresar nuevamente al centro.

La referenta de comedor de San Lorenzo Sur, Alicia Fuentealba, en declaraciones radiales a LU5, explicó: “Entraron a robar dos veces, cuando llegamos el lunes encontramos la luz prendida y me pareció raro porque había apagado todo. Cuando abro la puerta, me encuentro con los sujetos ahí adentro. Los corrimos, mi compañero fue por atrás pero nos tiraron con un termo”.

Fuentealba remarcó que encontró infraganti a los sujetos en el interior del salón comunitario, quienes escaparon rápidamente por la parte de atrás del lugar, tras sustraer alimentos, utensilios de cocina y los pocos elementos de valor que quedaban para atender el hambre de 600 personas al día.

COMEDORR Asisten entre 500 y 600 personas por día al Comedor Comunitario Quimey.

“Se llevaron todo, rompieron todo. El sábado entraron por la ventana de la cocina y el lunes por la del baño. Se llevaron la mercadería que teníamos para preparar la comida, nosotros tenemos un menú de día a día y se llevaron 45 kilos de carne que teníamos para milanesas” indicó la referenta.

Los sospechosos hasta cocinaron en el lugar

La situación tomó un mayor grado de indignación cuando la mujer comentó que los sujetos no solo sustrajeron los alimentos, sino que también cocinaron en el lugar. “El martes cuando llegamos nos dimos cuenta que hasta hicieron comida, se cocinaron milanesas, se hicieron ensalada de tomate, el tomate estaba triturado. Tuvieron tiempo de sobra para hacerse la comida ahí adentro”, agregó la referenta.

COMEDOR QUIMEYY La referenta del comedor indicó que reconoce a los jóvenes que ingresaron al lugar y aseguró que son chicos en situación de calle.

La mujer relató que los sujetos se llevaron la mercadería destinada a alimentar a las 600 personas que asisten al comedor comunitario en búsqueda de un plato de comida. La sustracción de 50 kilos de carne, pollo, alimentos no perecederos y una olla para cocinar, afectó gravemente al centro solidario, quienes tomaron la dolorosa decisión de suspender temporalmente la elaboración y entrega de comidas debido a la falta de insumos para asistir a las familias que concurren diariamente al lugar.

COMEDOR QUIMEY Alicia explicó que cada vez van más personas al comedor solidario.

La dolorosa decisión de suspender la entrega de comida

“Todos los días vienen entre 500 y 600 personas y cada día se suman más. Porque es un comedor comunitario, yo no le niego la comida a nadie, si vienen a pedir comida es porque realmente la necesitan. Y a esas 600 personas son las que le hicieron este año, porque ahora en la puerta encuentran un cartel que dice: No hay comida hasta nuevo aviso”, indicó la referenta.

Fuentealba indicó que reconoció a los sujetos que ingresaron al lugar, asegurando que son personas que viven en situación de calle y suelen pernoctar en la parte trasera del Comedor Comunitario. En ese sentido, la mujer reclamó mayores medidas de seguridad para proteger el espacio que ofrece una ayuda tan humana como es un plato de comida.

COMEDOR

La referenta remarcó que recibe aportes del Gobierno Provincial para costear los alimentos que integra el menú diario del Comedor Quimey, pero ante las condiciones de inseguridad que enfrenta, resulta complejo garantizar un plato de comida, cuando las instalaciones son vulneradas en reiteradas oportunidades.

“Es una tristeza porque el daño es para ellos mismos, porque ellos roban acá y lo venden, acá hay muchas familias que no tienen para comer, entonces una que anda en los barrios, conoce la necesidad que hay. Es muy triste la verdad”, concluyó Fuentealba.