Neuquén suma humor, música y una charla para empresarios: las presentaciones que llegan a la ciudad

Lucho Miranda, Heroicos y Paula Molinari forman parte de una agenda variada, con funciones en Casino Magic y una presentación especial en Cipolletti.

Las presentaciones para este fin de semana en Neuquén y Cipolletti.

Neuquén tendrá una agenda cargada de propuestas para los próximos días, con opciones que van desde el humor internacional hasta una experiencia teatral vinculada al cine y una jornada pensada para empresarios, emprendedores y líderes. Las actividades tendrán como escenario principal el Casino Magic y otras localidades de la región.

Uno de los primeros en presentarse será Lucho Miranda , el comediante chileno que se convirtió en una de las grandes revelaciones del humor latinoamericano. El artista llegará a Neuquén con su show “Abriendo las manos”, que se presentará en Casino Magic.

Miranda es uno de los comediantes internacionales del momento y sus videos acumulan millones de reproducciones en redes sociales. Su historia tomó una enorme repercusión después de su exitosa presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde recibió la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro.

Nacido en Vicuña, Chile, Lucho Miranda tiene parálisis cerebral, producto de una asfixia al nacer. Esa experiencia marcó parte de su vida y también se transformó en material para su comedia. Con un estilo directo, descontracturado y muy personal, el humorista se ríe de sí mismo, de sus limitaciones y de las miradas que muchas veces genera la discapacidad.

Lucho Miranda

Antes de dedicarse de lleno al humor, Miranda fue paciente de Teletón, atleta paralímpico y medallista en Chile. Luego comenzó a abrirse camino en la televisión y en los escenarios, hasta convertirse en una figura convocante. Su llegada a Neuquén generó tanta expectativa que sus primeras funciones se agotaron en menos de 48 horas.

Las funciones están previstas para el viernes 19 y sábado 20 de junio, aunque, debido a que las localidades se agotaron, se agregó una función temprana para el jueves 18 de junio a las 21. Las entradas pueden conseguirse en www.entradauno.com.

“Héroe, lírico y pop” se presenta en Neuquén

La agenda continuará en Neuquén con “Héroe, lírico y pop”, una propuesta escénica de Lírico Pop Cinema que reúne música, actuación y una estética inspirada en el universo del cine.

El espectáculo se presentará en Casino Magic el domingo 21 de junio, mientras que el viernes 19 se presentarán en C. Cultural Cipolletti.

La propuesta tiene como protagonistas a tres artistas que combinan interpretación vocal, presencia escénica y un recorrido por canciones reconocidas, con una puesta pensada para emocionar y entretener al público. En esta ocasión, el show llega con una impronta cinematográfica y una presentación que promete una experiencia diferente para los espectadores.

Las entradas pueden conseguirse en www.entradauno.com.

Héroe, lírico y pop

Paula Molinari presenta “El salto del dueño”

El cierre de esta agenda en Neuquén será con una propuesta orientada al mundo empresarial. Paula Molinari llegará a Casino Magic el viernes 26 de junio, de 9 a 13, con el workshop “El salto del dueño”.

La actividad está pensada para empresarios, emprendedores y líderes que buscan llevar su negocio a una nueva etapa. La propuesta apunta a quienes quieren dejar de “apagar incendios” todos los días y empezar a construir empresas más ordenadas, escalables y sostenibles.

Paula Molinari

Durante el encuentro se trabajará sobre el rol del dueño en el crecimiento de una empresa, cómo salir de la presión diaria, aprender a delegar, fortalecer el liderazgo, profesionalizar equipos, ordenar procesos y construir una visión estratégica. También habrá un espacio participativo y de networking, además de servicio de refrigerio.

Molinari es fundadora y presidenta del grupo Whalecom, con presencia en Argentina y Perú. Es conferencista internacional y autora de libros como “El salto del dueño” y “Turbulencia general”. Desde hace más de 25 años acompaña a empresas y líderes en procesos de crecimiento y transformación organizacional.

Las entradas pueden conseguirse en www.entradauno.com.