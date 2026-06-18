Neuquén aprobó los espacios libres de humo en plazas y parques

La iniciativa fue avalada por el Concejo Deliberante y busca mejorar la calidad ambiental de los espacios públicos.

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó este jueves la creación de Espacios Abiertos Libres de Humo (EALH ) dentro del ejido municipal. La iniciativa apunta a reducir la contaminación ambiental generada por colillas de cigarrillos y residuos de dispositivos electrónicos de administración de nicotina, además de promover hábitos saludables en espacios públicos.

La propuesta fue votada sobre tablas durante la décima sesión ordinaria del período legislativo 2026, en el marco del tratamiento de diversos proyectos considerados de urgencia o con plazos específicos para su sanción.

Con esta nueva normativa, la ciudad de Neuquén suma una herramienta orientada a fortalecer las políticas ambientales y de salud pública.

El foco ahora estará puesto en uno de los residuos más frecuentes y contaminantes que se encuentran en plazas, parques, paseos y otros espacios de uso comunitario.

Qué son los Espacios Abiertos Libres de Humo

Los Espacios Abiertos Libres de Humo (EALH) son sectores públicos donde se busca desalentar el consumo de cigarrillos y de sistemas electrónicos de administración de nicotina, con el objetivo de generar ambientes más limpios, seguros y saludables para toda la comunidad.

La iniciativa pone especial atención en el impacto ambiental que generan las colillas de cigarrillos, consideradas uno de los residuos más abundantes en espacios urbanos. Estos desechos contienen sustancias tóxicas que pueden contaminar el suelo y el agua, además de requerir largos períodos de tiempo para su degradación.

A ello se suman los residuos derivados de cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de nicotina, cuya presencia ha aumentado en los últimos años y representa un nuevo desafío ambiental para las ciudades.

Menos contaminación y más conciencia ambiental

Desde el Concejo Deliberante destacaron que la medida no solo busca reducir la cantidad de residuos en la vía pública, sino también fomentar conductas responsables y fortalecer la conciencia ciudadana sobre el cuidado del ambiente.

La normativa promueve el desarrollo y mantenimiento de entornos ambientalmente sostenibles, impulsando prácticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de vecinos y visitantes.

Además, la creación de estos espacios se enmarca en una tendencia que ya se aplica en distintas ciudades del país y del mundo, donde se busca compatibilizar el uso de espacios públicos con políticas de prevención, salud y protección ambiental.

La aprobación de los EALH se suma a otras iniciativas impulsadas por el municipio y el Concejo Deliberante orientadas a fortalecer las políticas ambientales en Neuquén.

Desde el cuerpo legislativo remarcaron que el objetivo es avanzar en la construcción de una ciudad más limpia, saludable y comprometida con la sustentabilidad, promoviendo acciones concretas que permitan reducir el impacto de los residuos urbanos y generar mejores condiciones de convivencia en los espacios comunes.