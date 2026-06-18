Cuatro despidos municipales en Centenario: contundente posición para no dar marcha atrás

El municipio defendió los despidos tras sumarios administrativos y remarcó que los salarios subieron 410% frente a una inflación del 271% desde 2024.

La conciliación obligatoria entre la Municipalidad de Centenario y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario (SOEMC) terminó sin acuerdo este último martes, en una audiencia celebrada en la sede de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia del Neuquén.

Se trata de un conflicto de hace varias semanas entre el Ejecutivo que conduce el intendente Esteban Cimolai y el gremio que representa a los trabajadores municipales, y que ahora deberá resolverse por la vía judicial, sobre cuatro despidos, que comenzaron con sumarios administrativos, donde los empleados no pudieron justificar sus inasistencias.

El SOEMC , que reúne a la amplia mayoría de los empleados municipales de Centenario, no es un actor nuevo en este tipo de disputas. El gremio tiene una larga historia de conflictos con sucesivas gestiones comunales por temas salariales, recategorizaciones y renovación de contratos, que en más de una oportunidad derivaron en fuertes paros, cortes de calle y movilizaciones frente al palacio municipal .

Municipalidad de Centenario A principios de mayo, la Municipalidad de Centenario despidió a cuatro agentes luego de tramitar un extenso sumario.

En la audiencia de esta semana, por la parte gremial participaron el abogado de la entidad, Federico Egea, junto a la secretaria general Vanesa Yevenes, el secretario adjunto Horacio Juárez y el secretario general Gustavo Herrera. En representación del municipio asistió el subsecretario de Recursos Humanos, Mariano Brage.

Despidos en Centenario: la renuncia de un funcionario

Según consta en el acta, el funcionario actuante de la Subsecretaría de Trabajo dejó constancia de que no hubo posibilidad de acercamiento entre las partes, por lo que no se sabe cómo seguirá el conflicto.

Durante el encuentro, el Ejecutivo comunal informó que el intendente Cimolai aceptó la renuncia del entonces secretario de Agua y Saneamiento, presentada por razones de salud, y que asumió personalmente y de manera transitoria la conducción de esa dependencia hasta que se designe un nuevo responsable. Es parte de lo que pedía el gremio, desde hace tiempo, para destrabar el conflicto, aunque no se daría vuelta atrás con los despidos.

También se confirmó que avanza un sumario administrativo contra el subsecretario del área, en el mismo sentido que el abierto al funcionario que ya dejó el cargo.

El punto de mayor conflicto, sin embargo, quedó varado en las cesantías. La parte gremial rechazó de plano cualquier posibilidad de acuerdo y denunció que el municipio dispuso "el despido de dos compañeros" que se desempeñaban como delegados sindicales, sin tramitar previamente el procedimiento de exclusión de tutela que la ley exige para poder desvincular a un representante gremial.

Soemc Centenario Jornada de protesta frente a la Municipalidad de Centenario por los despidos. Foto: Facebook Soemc.

El SOEMC sumó a ese reclamo la falta de medidas de prevención y de no repetición frente a situaciones de violencia laboral que, según afirmó, fueron denunciadas oportunamente y nunca tuvieron respuesta. Ante ese escenario, el gremio pidió “libertad de acción”, la fórmula que habilita la realización de medidas de fuerza una vez agotada la instancia conciliatoria.

El contundente comunicado de la Municipalidad de Centenario

Horas después del fracaso de la audiencia, la Municipalidad de Centenario difundió un extenso comunicado en el que ratificó su posición y buscó despegar la discusión de las cesantías de cualquier lectura como conflicto gremial.

Allí sostuvo que se trata de cuatro cesantías, resultado de sumarios administrativos en los que -remarcó- se garantizó en todo momento el derecho de defensa de los agentes involucrados, con instancias para presentar descargos, ofrecer pruebas y acreditar circunstancias personales, familiares, sociales o de salud que pudieran justificar las ausencias.

Según el municipio, concluida la investigación, no se aportaron elementos que permitieran justificar los incumplimientos ni desvirtuar los hechos imputados, que en los cuatro casos remiten a inasistencias prolongadas en los puestos de trabajo.

El comunicado dedicó buena parte de su extensión a la cuestión salarial, en lo que apareció como el argumento central de la gestión para responder al conflicto.

El municipio sostuvo que, mientras la inflación acumulada entre enero de 2024 y abril de 2026 llegó al 271,43%, los salarios municipales registraron en el mismo período un incremento del 410,68%.

Esa diferencia, remarcó el Ejecutivo, representa una recuperación del poder adquisitivo superior a los 139 puntos porcentuales por encima de la inflación, una cifra que la gestión de Cimolai presentó como prueba de su política de “recuperación salarial histórica” y de jerarquización del empleado municipal, en contraste con lo que calificó de “marcada discrecionalidad” en administraciones anteriores.

"Respeto por la actividad sindical"

El texto también reafirmó el “absoluto respeto” de la gestión por la actividad sindical y por el derecho de los trabajadores a reclamar por los canales previstos en la legislación vigente, y aclaró que las cuatro cesantías pueden ser revisadas por las vías administrativas y judiciales correspondientes.

El municipio cerró el comunicado agradeciendo a lo que definió como “la inmensa mayoría” de los agentes municipales que, dijo, cumplen diariamente sus funciones con responsabilidad.

La conciliación obligatoria está agotada y sin acuerdo entre las partes, y el conflicto entre la Municipalidad de Centenario y el SOEMC queda ahora en manos de la Justicia. Al tiempo que el gremio mantiene la posibilidad de impulsar nuevas medidas de fuerza tras haber obtenido la libertad de acción.