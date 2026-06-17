Lleva dos semanas caminando desde El Bolsón: llegó a Neuquén y quiere ir a Casa Rosada

Con un carro artesanal, una carpa y un manifiesto dirigido al presidente Javier Milei, Guillermo Pinilla salió caminando desde El Bolsón rumbo a Buenos Aires.

Cuando Guillermo Pinilla dejó atrás El Bolsón el pasado 31 de mayo sabía que tenía por delante una travesía enorme. Lo que quizás no imaginaba era la cantidad de historias que iba a escuchar en el camino. Madres desesperadas por la falta de prestaciones, de familias que no consiguen atención para sus hijos, de personas con discapacidad que ven vulnerados derechos que consideran básicos.

Con un carro artesanal cargado con sus pertenencias, una carpa y la convicción de que alguien debía hacer algo para visibilizar la situación, emprendió una caminata de casi 1.800 kilómetros con destino final en la Casa Rosada .

Esta semana llegó a Neuquén capital y, tras una breve pausa, continuará rumbo a Cipolletti para seguir por la Ruta Nacional 22. Su objetivo es arribar a Buenos Aires antes de agosto y entregar personalmente un manifiesto al presidente Javier Milei.

SFP Guillermo Pinilla viaja caminando con carro a tiro desde El Bolson (9) Sebastián Fariña Petersen

Pinilla contó a LM Neuquén que no se trata de un reclamo personal. Tampoco tiene un hijo o un familiar directo con discapacidad. Sin embargo, asegura que fue testigo de una realidad que lo movilizó profundamente.

"Esto nace de una empatía y un amor hacia la gente que está viviendo recortes de prestaciones, medicamentos, alojamientos y asistencia. No afecta solamente a las personas con discapacidad, afecta a familias enteras", explicó.

Para él, detrás de cada persona que necesita apoyo existe una red de padres, hermanos, abuelos, amigos y cuidadores que también sufren las consecuencias cuando faltan recursos.

"Más del 50% de la población tiene algún familiar con discapacidad. Entonces no estamos hablando de un problema aislado. Se involucra todo un núcleo familiar", afirmó.

SFP Guillermo Pinilla viaja caminando con carro a tiro desde El Bolson (5) Sebastián Fariña Petersen

Por eso decidió redactar un documento que pretende entregar en Buenos Aires. En él solicita que se revisen situaciones vinculadas a la cobertura de tratamientos, medicamentos y prestaciones que, según sostiene, están afectando la calidad de vida de muchas personas.

"Hay formas y problemas que muchas veces son desconocidos a nivel nacional. Mi intención es que se puedan tomar las medidas necesarias", explicó.

El camino le confirmó que no estaba equivocado

A medida que avanzó por la Patagonia, Guillermo descubrió que la problemática que había observado en su entorno se repetía en distintos puntos del país. En Bariloche, Neuquén y otras localidades fue escuchando testimonios que terminaron reforzando el sentido de su viaje.

"Me encontré con familias que me cuentan cosas muy dolorosas. Madres, hermanas, padres que hablan de situaciones muy difíciles. Hay que tener mucha frialdad para escuchar algunas historias sin que te afecten", relató.

SFP Guillermo Pinilla viaja caminando con carro a tiro desde El Bolson (3) Sebastián Fariña Petersen

Uno de los encuentros que más lo marcó ocurrió en Neuquén, donde conoció a una mujer que tiene una hija con discapacidad y que, según contó, debió recurrir al sistema público de salud por dificultades para acceder a determinadas prestaciones.

"Era la madre la que me hablaba. Vos escuchás esas historias y entendés que esto no es una cuestión individual. Hay muchas familias atravesando situaciones parecidas", señaló.

Pinilla definió su iniciativa como una "caminata federal". Repitió varias veces que no responde a ningún partido político ni a ninguna organización religiosa.

"No llevo ninguna bandera política ni religiosa. No me adhiero a ninguna participación partidaria. Lo que estoy haciendo tiene que ver con las personas", aseguró.

SFP Guillermo Pinilla viaja caminando con carro a tiro desde El Bolson (1) Sebastián Fariña Petersen

Según explicó, la repercusión en redes sociales hizo que la iniciativa se viralizara rápidamente. Personas de distintos puntos del país comenzaron a seguir su recorrido y a contactarlo para expresarle apoyo.

"Me escriben de San Luis, de Comodoro, de Salta. La gente entiende la causa y se siente identificada", comentó. La respuesta también se traduce en gestos concretos. Muchos automovilistas frenan para ofrecerle ayuda, alimentos o dinero para continuar el viaje. Acepta la ayuda que le ofrecen, más que nada para poder cambiar las zapatillas y hospedarse. Tiene a disposición su alias para los que quieren hacer un aporte: meseguis. Su número de teléfono es: 280 453-7069.

Sin embargo, intenta mantener la esencia del desafío. "Quiero hacer el recorrido caminando. A veces es difícil decir que no cuando alguien te quiere acercar unos kilómetros, pero la idea es llegar caminando", sostuvo.

El recorrido no ha estado exento de dificultades. Durante los primeros días atravesó sectores de montaña con temperaturas bajas, nieve, lluvia y fuertes ráfagas de viento.

"Se me voló la carpa. Un viento la levantó y la vi irse como un globo. Son cosas que pasan en el camino", recordó entre risas. Ahora enfrenta otro problema más cotidiano: el desgaste de las zapatillas.

SFP Guillermo Pinilla viaja caminando con carro a tiro desde El Bolson (7) Sebastián Fariña Petersen

"Ya veo cortes por todos lados. Las voy arreglando como puedo porque todavía falta mucho", comentó. Aun así, aseguró que el esfuerzo físico no representa un obstáculo insalvable. Desde hace años mantiene una intensa rutina de entrenamiento.

"Siempre entrené mucho. Trabajaba con madera, piedras, materiales de construcción. No sabía que me estaba preparando para esto, pero ahora me doy cuenta de que todo ese entrenamiento sirve", explicó.

Del récord mundial de tatuajes a una cruzada solidaria

Quienes conocen a Guillermo en la Patagonia saben que no es una persona común. Además de tatuador, alcanzó notoriedad años atrás por protagonizar una maratón extrema que lo llevó a realizar una sesión de tatuajes durante 54 horas consecutivas. "La sesión de tatuaje más larga del mundo. Fueron 54 horas tatuando sin parar", recordó.

Sin embargo, aseguró que ninguno de esos desafíos personales se compara con la experiencia que está viviendo ahora.

"Esto es distinto. Acá no se trata de demostrar nada sobre mí. Se trata de representar a personas que necesitan ser escuchadas", sostuvo.

Pinilla estudió Filosofía y Letras, escribe reflexiones personales y siempre estuvo vinculado al arte. Hoy, sin embargo, toda esa experiencia parece haber quedado en segundo plano frente al compromiso que asumió.

el bolsón discapacidad

Reconoció que muchas personas le dijeron que probablemente no logre cambios concretos. Que difícilmente consiga una audiencia o que su esfuerzo sea en vano, pero su respuesta fue simple. "Prefiero hacer algo antes que quedarme de brazos cruzados", aseguró.

"Pensé cómo me gustaría irme el último día de mi vida. Y me respondí que haciendo algo por el prójimo", contó.

Mientras continúa avanzando por las rutas argentinas, empujando un carro construido por amigos y acompañado por mensajes de aliento que llegan desde distintos puntos del país, mantiene intacta la meta que se propuso al salir de El Bolsón.

Llegar a Buenos Aires. Entregar su manifiesto. Y lograr que las personas con discapacidad y sus familias vuelvan a estar en el centro de la discusión pública.