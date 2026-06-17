De qué se trata el truco de poner bicarbonato en las ventanas: la increíble recomendación

El truco de recurrir al bicarbonato para aplicar en las ventanas de la casa proporciona varios beneficios. ¿En qué consiste este método poco conocido?

El truco de poner bicarbonato en las ventanas de casa: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Entre otros usos, el bicarbonato de sodio -compuesto sólido cristalino de color blanco soluble en agua- se emplea como aditivo leudante en diversos productos de panadería y en la producción de gaseosas . En este artículo, te contamos por qué hay que ponerle bicarbonato a las ventanas de la casa y para qué sirve

Según lo afirman los especialistas en limpieza del hogar, el mantenimiento de los rieles o guías de las ventanas impacta directamente en la higiene general de la casa, en el aire interior y hasta en la durabilidad de las mismas aberturas .

Aplicar bicarbonato en los rieles de las ventanas de la casa proporciona varios beneficios. Entre ellos, podemos destacar a los siguientes:

El mantenimiento de los rieles o guías de las ventanas impacta directamente en la higiene general, el aire interior y hasta en la durabilidad de las aberturas.

La composición química del bicarbonato permite que actúe como un agente de limpieza suave pero eficaz, que lo convierte en un producto ideal para superficies delicadas como aluminio, PVC o madera tratada.

permite que actúe como un agente de limpieza suave pero eficaz, que lo convierte en un producto ideal para superficies delicadas como aluminio, PVC o madera tratada. Puede desprender la suciedad adherida sin rayar ni dañar los materiales. A diferencia de productos más agresivos, el bicarbonato limpia sin comprometer la integridad de los rieles de las ventanas .

limpia sin comprometer la integridad de los . Cumple una función clave en la neutralización de olores. En espacios donde la humedad se acumula durante semanas o meses, el bicarbonato ayuda a eliminar ese característico olor a encierro.

ayuda a eliminar ese característico olor a encierro. Su capacidad para absorber humedad: como la humedad constante favorece la aparición de moho, hongos y bacterias, el bicarbonato reduce este factor y contribuye a mantener un ambiente más saludable.

La guía paso a paso para aplicar el truco de poner bicarbonato en las ventanas de casa

Retirar el polvo superficial: este paso inicial es importante para evitar que la suciedad se mezcle con la pasta de bicarbonato y complique la limpieza. Puede emplearse un cepillo seco, una brocha o incluso una aspiradora.

y complique la limpieza. Puede emplearse un cepillo seco, una brocha o incluso una aspiradora. Colocar bicarbonato directamente sobre el riel: no hace falta medir cantidades exactas, basta con cubrir la superficie afectada de manera uniforme.

directamente sobre el no hace falta medir cantidades exactas, basta con cubrir la superficie afectada de manera uniforme. Acto seguido, agregar unas gotas de agua: esto permitirá formar una pasta que facilita la adhesión del producto a la suciedad más incrustada.

Dejar actuar entre cinco y diez minutos: durante este tiempo, el bicarbonato comenzará a actuar sobre la grasa, el polvo y la humedad acumuladas.

comenzará a actuar sobre la grasa, el polvo y la humedad acumuladas. Frotar con un cepillo pequeño: este paso contribuirá a desprender los residuos más difíciles en zonas estrechas o de difícil acceso.

Limpiar con un paño húmedo y secar bien la superficie: paso clave para evitar que vuelva a generarse humedad.

Mezcla bicarbonato Aplicar bicarbonato en los rieles de las ventanas de la casa proporciona varios beneficios.

Si la suciedad fuese más persistente, algunos expertos recomiendan agregar unas gotas de vinagre blanco. La reacción entre ambos productos generará efervescencia, lo que sin dudas ayudará a despegar residuos más adheridos. Es oportuno mencionar que el bicarbonato de sodio, que contiene propiedades abrasivas y antibacterianas, también es ideal para eliminar la grasa adherida en diferentes superficies de la cocina.

Asimismo, el bicarbonato de sodio es un aliado a la hora de quitar la suciedad de los azulejos y restaurar su color original. Al ser un abrasivo suave, elimina la suciedad sin dañar las juntas. Su naturaleza alcalina neutraliza ácidos y disuelve residuos grasos con facilidad.