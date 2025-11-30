Tirar bicarbonato en el auto: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Cómo usarlo bien, en qué superficies funciona y cuáles son los errores más típicos al usarlo. Una guía para no dañar materiales y dejar todo en perfecto estado.

Aplicar bicarbonato en el auto tiene múltiples beneficios, pero hay que saber usarlo.

Cuando se usa el auto a diario suelen aparecer olores indeseados : muchas veces es la humedad que se quedó bajo la alfombra después de una lluvia, en otras ocasiones una mancha vieja de comida que nunca salió del todo, o simplemente el aroma a encierro del vehículo cuando queda mucho tiempo parado. En todos estos casos hay un ingrediente casero que sirve para contrarrestar los malos olores del habitáculo el bicarbonato de sodio .

Este ingrediente, que es muy fácil de encontrar en cualquier casa, es un recurso simple que sorprende por lo bien que funciona. No tapa el olor: lo neutraliza. También ayuda a sacar manchas , absorber humedad y mejorar zonas que suelen retener suciedad con facilidad. Por eso está ganando lugar como un truco rápido antes de hacer una limpieza más profunda .

Además, es barato , se consigue en cualquier lado y no requiere experiencia previa a la hora de usarlo . Con un poco de cuidado y la técnica correcta, se puede dejar el interior del vehículo mucho más fresco sin gastar en productos especializados.

al mezclar bicarbonato con agua se genera una pasta que ayuda a limpiar el auto.

Por qué el bicarbonato es tan útil en la limpieza del auto

El bicarbonato de sodio funciona bien en el auto por tres razones principales. Primero, absorbe olores. La humedad, los derrames de bebidas o el típico olor a “auto encerrado” desaparecen porque el bicarbonato retiene las partículas responsables del mal olor.

Segundo, actúa como abrasivo suave, lo que ayuda a despegar suciedad sin rayar ni dañar las fibras de la tapicería. A diferencia de algunos limpiadores fuertes, no desgasta los tejidos ni deja marcas.

Y tercero, equilibra el pH, un detalle clave para ablandar manchas y facilitar su eliminación. Cuando se combina con agua o vinagre, potencia su efecto y trabaja mejor sobre telas que absorben mucho olor o que están expuestas al calor.

Cómo usar bicarbonato en el interior del auto

Antes de aplicar el bicarbonato de sodio conviene aspirar bien para retirar tierra, hojas y restos sueltos. Con la superficie limpia, se puede usar este elemento de distintas manera, según el problema que exista.

Cafe El bicarbonato de sodio sirve para limpiar manchas de café. IA / ChatGPT

Olores en alfombras y asientos

Espolvorear una capa fina de bicarbonato sobre la zona.

Dejar actuar entre 15 y 30 minutos .

. Aspirar bien hasta retirar todos los restos.

Es ideal para autos que tomaron olor a humedad, transpiración o comida.

Manchas en tapicerías de tela

Mezclar bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta suave.

Aplicar sobre la mancha con un cepillo de cerdas blandas.

Dejar actuar unos minutos.

Frotar suavemente.

Retirar con un paño húmedo y secar con una toalla limpia.

Sirve para café, refrescos, barro, manchas viejas o derrames grasos.

Plásticos interiores

Disolver una cucharada de bicarbonato en un litro de agua.

Humedecer un paño de microfibra.

Pasar por tablero, puertas y consola.

Secar con otro paño limpio.

Es útil para retirar tierra, marcas de dedos y residuos sin dejar brillo artificial.

Cómo aprovechar el bicarbonato también en el exterior del auto

Aunque muchos lo usan solo para limpiar el interior, el bicarbonato también puede mejorar el aspecto exterior del auto si se usa con cuidado. En la carrocería conviene preparar una mezcla suave: una cucharada de bicarbonato por litro de agua. Con esa solución se puede lavar el auto con una esponja blanda, sin ejercer demasiada presión para no marcar la pintura. Después, alcanza con enjuagar bien para que no queden restos blancos.

Llantas

En el caso de las llantas, el bicarbonato ayuda a aflojar la suciedad pegada y la grasa que se acumula con el uso. Lo más práctico es hacer una pasta espesa con un poco de agua, aplicarla sobre la zona y frotar con un cepillo. Una vez que la suciedad se desprende, se enjuaga todo con agua limpia para evitar residuos visibles.

Usado así, el bicarbonato funciona como complemento en la limpieza exterior, sin reemplazar productos específicos para proteger la pintura o dar brillo, pero sí aportando un mantenimiento económico y efectivo.

Precauciones importantes cuando se usa bicarbonato

Si bien es muy efectivo, se debe tener cuidado a la hora de emplear bicarbonato de sodio en el vehículo. Algunos de los aspectos más importantes a evitar son: